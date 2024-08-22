Начинается стройка завода по производству натрий-ионных аккумуляторов на 24 ГВт

Компания "Natron Energy" анонсировала план по созданию производства натрий-ионных аккумуляторов в штате Северная Каролина (США). Объем инвестиций в производство должен составить в 1,4 млрд долларов США. Финансирование частично предоставлено штатом в рамках программы по созданию высокотехнологичных рабочих мест. Ожидается, что после завершения проекта будет создано более 1000 вакансий.

В свою очередь запуск предприятия позволит в 40 раз увеличить производственные мощности Natron Energy, делая производство натриево-ионных аккумуляторов значимым в общей доле производства, доведя их емкость до 24 ГВт в год.

По данным "Natron Energy", ее натрий-ионные аккумуляторы обеспечивают более высокую плотность запасаемой энергии, большую «выносливость» и отличные характеристики безопасности по сравнению с аналогами. Отмечается и ключевое преимущество отсутствия потребности в литии, кобальте и никеле, что в перспективе позволит наладить производство без исчерпания сырьевой базы. Отдельно подчеркнута экологическая безопасность элементов в сравнении с литий-ионными аккумуляторами. Основными потребителями продукции предприятия названы центры обработки данных, автопромышленность, системы резервного питания и телекоммуникационное оборудование.