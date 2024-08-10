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В Индии дешевеет топливо
Экспорт нефти из России в Индию влияет на цену бензина и дизельного топлива

    Благодаря политике  министерства финансов РФ зафиксировано снижение цен на нефтепродукты в Индии при росте стоимости топлива в нашей стране. Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури, заявил, что это факт стал возможен исключительно благодаря поставкам нефти из России по крайне выгодным ценам. С 2022 года РФ накрашивала экспорт в самую населенную страну мира способствуя снижению цен на бензин в размере 13,6 % и 10,9 % на дизельное топливо соответственно. В то же время в январе 2023 года в России завершился налоговый маневр, который увеличил ставки налога на добычу полезных ископаемых. Данная мера поэтапно привела к росту себестоимости сырья для переработчиков нефти внутри России, что отразилось на цене бензина и дизельного топлива.

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     Министерство финансов и министерство экономического развития определяют стоимость нефти для расчета налога на добычу полезных ископаемых, используя средневзвешенную цену на нефть в европейских портах и курс доллара к рублю. Ценообразование без учета особенностей внутренних потребностей страны приводит к тому, что цены растут постоянно даже при падении стоимости сырья. С целью преодоление сложившейся ситуации президент России дважды давал поручения правительству навести порядок в нефтяной отрасли, но оба раза ответ был в виде законопроектов, которые закрепляют текущее положение. В настоящий момент нет законодательной базы, которая бы закрепляла приоритет внутреннего рынка для нефтяной отрасли. Демпферный механизм служащий «костылем» в регулировании действует только для бензина марки АИ 92 и дизельного топлива, но не для 95 бензина. 

     Дождемся ли мы решений от министерства энергетики, которое имеет возможность влиять на внутренний нефтяной рынок и министерства финансов, определяющих экспортною политику, остается открытым.

#россия #цены #индия #нефть #налоги #бензин #дизельное топливо #министерство
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