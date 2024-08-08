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Изменение налогообложения в нефтяной отрасли способствует кризису нефтепереработки
Об отложенном влиянии налоговой политики на запрет экспорта бензина в сентябре-октябре 2024 года

  Читал новости о запрете экспорта бензина в сентябре и октябре. Ознакомился с разными версиями, но практически нигде, не был указан ключевой фактор, вызывавший долговременные кризисные явления на рынке нефтепродуктов России: налоговый манёвр. Думаю, нет смысла подробно описывать его особенности, но некоторые последствия принятых решений крайне важны.

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  Важно обозначить, что общественно политический строй в Российской Федерации ближе всего по описанию согласуется с определением буржуазной демократии. Соответственно в стране поощряются всевозможные деловые инициативы и получение прибыли в рамках закона. Это утверждение в полной мере применимо к стратегическим отраслям, в том числе и нефтяной промышленности. В соответствии с этим крупные и мелкие компании стремятся заработать с минимальным риском для себя. Закономерно, что с 2015 года, когда был принят законопроект о «налоговом маневре», увеличивающий ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), с плавным обнулением экспортной пошлины, цены на сырую нефть в стране постепенно стали соответствовать общемировым. Бизнес сделал справедливый вывод о ненужности ведения переработки внутри страны, так как это несет риски и выручку рублями, тогда как экспорт проще и выручка будет поступать в валюте.

  Следует отметить, что цена на сырую нефть и курс рубля к доллару США определяют ставку основного налога нефтяной отрасли – НДПИ, напрямую влияя на стоимость и доступность нефтепродуктов, объясняя постоянный рост цен на бензин. Отсюда «парадокс», который часто описывают наши соотечественники. Констатируя, что если нефть дорожает то и бензин дорожает, но если нефть дешевеет, цена так же растет. В первом случае все логично, а во втором следует разъяснение, что курс рубля упал, цена в долларах сущие копейки. В общем, на заправках России постоянство - бензин дорожает всегда.

  Для понимания ширины возможностей ценообразования стоит уточнить, что доля налогов в конечной стоимости бензина и дизеля превышает 70%. Поэтому, когда стоимость оптовой закупки топлива стала выше, чем рекомендуемая розничная, с целью сохранения продаж на внутреннем рынке был изобретён «костыль» в виде «нефтяного демпфера». Этот механизм позволяет возвращать часть выплаченных налогов, продавцам топлива с некоторой задержкой. Механизм позволил получать прибыль продавцам топлива, имеющим собственные нефтеперерабатывающие заводы, так как они менее зависимы от оборота средств и фактически покупают сами у себя. Остальные участники рынка вынуждены покупать топливо на бирже и везти его на свои заправки выплачивая оптовую стоимость, не имея дохода от производства. При этом они не могут продавать топливо по цене выше уровня инфляции, так как это может вызвать вопросы со стороны Федеральной антимонопольной службы. Несколько таких циклов выплат с задержкой привел к практически полному исчезновению независимых операторов АЗС.

  Однако оптовые покупки на бирже никто не запрещал. Топливо можно купить, но не продавать на внутреннем рынке сталкиваясь со сложностями, а отправить за границу.

  Это законно, прибыльно, рыночно и в целом поощрялось годами, но почему-то при этом получило название серого импорта. Что же в нем серого, он легален, а проблема не в торговцах, которые живут в существующих реалиях и не им думать о государственной безопасности. Импортеры не придумывают правила, а только соблюдают.

  Так в сентябре 2022 года, когда Минфин снизил объемы демпферных выплат, все топливо пошло на экспорт, создав дефицит, вызвав первый полный запрет правительства на экспорт нефтепродуктов. К настоящему времени блокирование экспорта стало заблаговременным страхуя биржевые риски и сложности доставки топлива прежде всего на Юг страны где крайне напряженная ситуация с загрузкой железой дороги. Однако это не решение проблемы, а скорее воскрешение зомби, чтобы хоть как-то провести уборку урожая, вывезти туристов с Черного моря и напомнить об обязательствах по дизельному топливу.

  Таким образом, главенство принципа экспортного нетбека: нефтеперерабатывающие компании должны зарабатывать на внутреннем рынке столько же, сколько при экспорте нефтепродуктов. Без должной компенсации нефтяникам повышение ставки НДПИ ведет к росту себестоимости нефтепродуктов и инфляции всех товаров и услуг. Отсутствие качественных управленческих решений продолжит способствовать дефициту топлива и стагнации нефтепереработки в стране.

#нефть #валюта #налоги #регулирование #бензин #экспорт нефти #дизельное топливо #ндпи #нефтеперерабатывающий завод
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