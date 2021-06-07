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Итак, Mechwarrior 5 вышел в Steam, но фурора не произвёл. Вся та критика в отношении вырвиглазной графики и сырого, однообразного геймплея, что обрушилась на игру ещё в период её эксклюзивной доступности в Epic Games Store, теперь перешла в Steam. Не спасает положения даже выход нового DLC.

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Однако всё не так плохо. Всё можно даже сказать хорошо! Потому что вдруг на горизонте замаячила новая игра про гигантских человекоподобных роботов. Ликуйте, мехолюбы! Индонезийская студия Toge Productions , за плечами которой уже более десяти успешных проектов, не имеющих, правда, отношения к мехам, анонсировала Kriegsfront Tactics - тактическую игру про роботов, действия которой разворачиваются в альтернативной Индонезии 1970-х. Вас ждут ожесточённые схватки во влажных и сумрачных тропиках, сложный тактико-стратегический выбор, плоды демократии и множество лишений, что выпали на долю альтернативных индонезийцев, свергнувших, согласно сюжету, кровавый режим генерала Бакти Харахапа. Ура, товарищи!

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Игра создаётся для ПК и, по словам авторов, пребывает на данный момент где-то между альфой и бетой. Дата релиза пока не объявлена, нет и страницы в Steam/Epic Games Store. Желающие могут подписаться на страницу проекта в Твиттере.