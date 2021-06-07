Kriegsfront Tactics - тропический Mechwarrior. Пошаговая тактика в разработке
Итак, Mechwarrior 5 вышел в Steam, но фурора не произвёл. Вся та критика в отношении вырвиглазной графики и сырого, однообразного геймплея, что обрушилась на игру ещё в период её эксклюзивной доступности в Epic Games Store, теперь перешла в Steam. Не спасает положения даже выход нового DLC.
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Однако всё не так плохо. Всё можно даже сказать хорошо! Потому что вдруг на горизонте замаячила новая игра про гигантских человекоподобных роботов. Ликуйте, мехолюбы! Индонезийская студия Toge Productions , за плечами которой уже более десяти успешных проектов, не имеющих, правда, отношения к мехам, анонсировала Kriegsfront Tactics - тактическую игру про роботов, действия которой разворачиваются в альтернативной Индонезии 1970-х. Вас ждут ожесточённые схватки во влажных и сумрачных тропиках, сложный тактико-стратегический выбор, плоды демократии и множество лишений, что выпали на долю альтернативных индонезийцев, свергнувших, согласно сюжету, кровавый режим генерала Бакти Харахапа. Ура, товарищи!
Игра создаётся для ПК и, по словам авторов, пребывает на данный момент где-то между альфой и бетой. Дата релиза пока не объявлена, нет и страницы в Steam/Epic Games Store. Желающие могут подписаться на страницу проекта в Твиттере.
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