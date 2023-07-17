Прямой обмен сообщениями и другие новые функции ожидают Threads в ближайшее время.

С более чем 100 миллионами пользователей, зарегистрировавшихся в течение пяти дней, приложение имеет еженедельную активную базу пользователей, почти одну пятую часть Twitter. По данным data.ai, приложение скачали более 150 миллионов раз, и оно достигло этого рубежа «в 5,5 раз быстрее, чем второе по скорости приложение». На Индию приходится треть загрузок приложения, за ней следуют Бразилия (22%) и США (16%).

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Согласно отчету Business Insider, в просочившемся внутреннем отчете Meta* предполагается, что «скоро» DM появятся в приложении Threads вместе с дополнительными функциями.

Ранее глава Instagram* Адам Моссери заявил, что DM не входят в ближайшие планы Threads, но новая просочившаяся служебная записка предполагает, что конкурент Twitter может добавить функцию обмена сообщениями раньше, чем ожидалось.

С новой функцией DM пользователи смогут взаимодействовать с подписчиками прямо в приложении, не возвращаясь в Instagram*.

Другие функции, которые могут появиться в ближайшее время, включают улучшенный поиск, тенденции и темы, а также хронологическую ленту. Хотя неясно, когда эти функции действительно появятся в Threads, это явное свидетельство того, насколько мощным приложение уже является.

Илон Маск недавно заявил, что Twitter продолжает терять деньги из-за того, что реклама сократилась вдвое. «У нас по-прежнему отрицательный денежный поток из-за (примерно) 50-процентного падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки», — написал Маск в субботу.

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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от

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