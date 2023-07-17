Суть претензии в сборе Meta* персональных данных европейских пользователей.

Норвежский орган по защите данных Datatilsynet вынес предупреждение владельцам Facebook* и Instagram* Meta Platforms. В уведомлении Datatilsynet говорится, что Meta* будет оштрафована на один миллион крон (100 000 долларов США) в день за нарушение конфиденциальности, если она не примет меры по исправлению положения. Этот шаг, вероятно, будет иметь более широкое европейское значение. Согласно сообщению информационного агентства Reuters, в уведомлении говорится, что Meta* не может собирать пользовательские данные в Норвегии, такие как физическое местоположение пользователей, и использовать их для целевой рекламы. «Нам предельно ясно, что это незаконно, и что нам нужно вмешаться сейчас и немедленно. Мы не можем больше ждать», — сказал Рейтер Тобиас Юдин, глава международного отдела Datatilsynet.

Норвегия не является членом Европейского союза, но является частью единого европейского рынка. Datatilsynet заявила, что с 4 августа по 3 ноября она будет взимать штраф каждый день, если Meta* не примет меры. Отвечая на уведомление, Meta* заявила, что рассмотрит решение Datatilsynet и что это не окажет немедленного влияния на его услуги.

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Datatilsynet передала такой-же запрос в Европейский совет по защите данных и, если последний согласится, это может сделать штраф для Meta* постоянным и расширить территориальную сферу действия на всю Европу.

Решение регулирующих органов было принято через несколько дней после того, как высший суд Европейского Союза постановил, что Meta* не может собирать пользовательские данные для поведенческой рекламы.

Ирландия тоже выступила с аналогичной угрозой. В декабре регулятор данных в Ирландии (DPC), где у Meta* есть европейская штаб-квартира, заявил, что компания должна прекратить эту практику. «Мы продолжаем конструктивно взаимодействовать с ирландским DPC, нашим ведущим регулирующим органом в ЕС, в отношении соблюдения нами его решения», — заявила Meta*. «Споры о правовых основах продолжаются уже некоторое время, и предприятия продолжают сталкиваться с отсутствием нормативной определенности в этой области».





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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

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