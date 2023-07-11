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В июне ChatGPT потерял 10% своих посетителей
Не смотря на снижение популярности ChatGPT по-прежнему входит в топ-20 самых популярных веб-сайтов.
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Согласно данным компании Similarweb, занимающейся исследованиями рынка и веб-аналитикой, веб-трафик ChatGPT в июне сократился почти на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Всего за несколько месяцев после запуска он зафиксировал более 1,5 миллиарда посетителей в месяц, но интерес, похоже, несколько уменьшился, и ажиотаж начал спадать.
Дэвид Карр, старший менеджер по анализу информации в SimilarWeb, объяснил в своем блоге, что интерес уже начал ослабевать в мае. Раньше количество пользователей резко увеличивалось каждый месяц, но в последнее время кривая выровнялась. И теперь интерес начал снижаться: число уникальных посетителей сократилось на 5,7%, а время пребывания на сайте — на 8,5%.

Однако не стоит забывать, что ChatGPT продемонстрировал беспрецедентно быстрый рост с ноября прошлого года. OpenAI привлек более 100 миллионов посетителей в начале января 2023 года, всего через несколько месяцев после запуска. Трафик веб-сайта, который был «почти незаметен» в ноябре 2022 года, достиг от 1,5 до 2 миллиардов с марта по июнь этого года.

По данным SimilarWeb, в недавнем рейтинге самых посещаемых веб-сайтов мира OpenAI занял 20-е место, опередив поисковую систему Microsoft Bing (27-е место). Конечно, все еще есть большой отрыв от лидеров, таких как Google или YouTube.

Есть несколько причин, по которым число посетителей сайта OpenAI уменьшилось в июне. В то время как некоторые эксперты считают, что оказал влияние общий летний спад, многие другие считают, что ИИ теряет свою привлекательность и вызывает у многих разочарование. Тот факт, что ChatGPT часто дает недостоверные ответы, также, по-видимому, способствует снижению интереса. Кроме того, бесплатный сервис ChatGPT не обеспечивает такого же качества результатов, как платные сервисы, основанные на последней версии GPT-4 и предоставляющие API.

Поскольку ИИ по-прежнему попадает в заголовки различных СМИ, уменьшение числа посетителей может плохо сказаться на OpenAI. Между тем, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно пожаловался на высокую стоимость запуска и поддержки бесплатного сервиса. По внешним оценкам, это составляет около 700 000 долларов в день.

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#chatgpt #openai #gpt-4
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