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Конкурент Twitter Threads зарегистрировал 100 миллионов пользователей за пять дней
Threads, пожалуй, первый серьезный конкурент у которого может хватить сил чтобы свергнуть Twitter.
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Приложение Threads, запущенное Instagram* в качестве конкурента Twitter, зарегистрировало более 100 миллионов пользователей менее чем за пять дней, сообщили в понедельник веб-сайты отслеживания данных, побив рекорд инструмента AI ChatGPT как самого быстрорастущего потребительского приложения.

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В то время как ChatGPT потребовалось два месяца, чтобы достичь отметки в 100 миллионов пользователей, а приложению для обмена видео TikTok потребовалось девять месяцев, самому Instagram* потребовалось два с половиной года, чтобы достичь этой отметки после его запуска в 2010 году.

Threads был запущен в магазинах приложений Apple и Android в 100 странах поздно вечером в среду.

Считается, что у Twitter около 200 миллионов постоянных пользователей, но с тех пор, как Элон Маск купил платформу в прошлом году и уволил тысячи сотрудников, Twitter неоднократно терпел технические сбои.

Маск, который также является руководителем Tesla и SpaceX, также оттолкнул многих пользователей, введя плату за ранее бесплатные услуги и позволив заблокированным учетным записям вернуться на платформу.

У Threads есть неоспоримое маркетинговое преимущество, так как он связан с Instagram*, у которого более миллиарда постоянных пользователей.

Онлайн-сервис данных Quiver Quantitative сообщил, что в понедельник в 07:00 по Гринвичу у приложения было 100 миллионов пользователей. 

Другие веб-сайты, использующие подсчет «значков», полученных пользователями Instagram*, загрузившими Threads, считали, что отметка прошла раньше.

Маск пригрозил подать в суд на Meta* за кражу коммерческой тайны и интеллектуальной собственности, но компания, которой также принадлежат Facebook* и WhatsApp, отвергает претензии.

Маск застрял в соперничестве с главой Meta Марком Цукербергом, и двое мужчин недавно вызвали друг друга на бой в клетке.

 

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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

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#twitter #threads
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