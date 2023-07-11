Threads, пожалуй, первый серьезный конкурент у которого может хватить сил чтобы свергнуть Twitter.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Приложение Threads, запущенное Instagram* в качестве конкурента Twitter, зарегистрировало более 100 миллионов пользователей менее чем за пять дней, сообщили в понедельник веб-сайты отслеживания данных, побив рекорд инструмента AI ChatGPT как самого быстрорастущего потребительского приложения.

реклама

В то время как ChatGPT потребовалось два месяца, чтобы достичь отметки в 100 миллионов пользователей, а приложению для обмена видео TikTok потребовалось девять месяцев, самому Instagram* потребовалось два с половиной года, чтобы достичь этой отметки после его запуска в 2010 году.

Threads был запущен в магазинах приложений Apple и Android в 100 странах поздно вечером в среду.

Считается, что у Twitter около 200 миллионов постоянных пользователей, но с тех пор, как Элон Маск купил платформу в прошлом году и уволил тысячи сотрудников, Twitter неоднократно терпел технические сбои.

Маск, который также является руководителем Tesla и SpaceX, также оттолкнул многих пользователей, введя плату за ранее бесплатные услуги и позволив заблокированным учетным записям вернуться на платформу.

У Threads есть неоспоримое маркетинговое преимущество, так как он связан с Instagram*, у которого более миллиарда постоянных пользователей.

Онлайн-сервис данных Quiver Quantitative сообщил, что в понедельник в 07:00 по Гринвичу у приложения было 100 миллионов пользователей.

Другие веб-сайты, использующие подсчет «значков», полученных пользователями Instagram*, загрузившими Threads, считали, что отметка прошла раньше.

Маск пригрозил подать в суд на Meta* за кражу коммерческой тайны и интеллектуальной собственности, но компания, которой также принадлежат Facebook* и WhatsApp, отвергает претензии.

Маск застрял в соперничестве с главой Meta Марком Цукербергом, и двое мужчин недавно вызвали друг друга на бой в клетке.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации

или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»