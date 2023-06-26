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Главный операционный директор TikTok уходит в отставку
В. Паппас уходит после пяти лет работы в TikTok.
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Главный операционный директор (COO) TikTok В. Паппас ушла из китайского приложения для создания коротких видео, чтобы сосредоточиться на своей предпринимательской деятельности. Она проработала в Tiktok около пяти лет. 

Паппас написала в Твиттере в четверг:«Проведя почти 5 лет в Tiktok, я покидаю должность главного операционного директора. Было приятно работать со всеми вами, нашим замечательным сообществом создателей, сотрудников и людей, которые сделали TikTok особенным местом в Интернете.»

В записке для всех сотрудников Twitter она сказала: «Когда пять лет назад TikTok впервые обратился ко мне, я была невероятно вдохновлена видением продукта нового мобильного видео, доступного для всех». «Учитывая весь успех, которого я добилась в TikTok, я наконец чувствую, что пришло время двигаться дальше и переориентироваться на мою предпринимательскую деятельность.»  

В переходный период она продолжит выполнять роль консультанта в компании.

Согласно профилю Паппас в LinkedIn, до прихода в TikTok она более семи лет работала на YouTube, руководя стратегическим ростом компании на стыке контента и продукта.

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