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Что может быть более увлажняющим, чем вода? Согласно исследованию, в котором анализировалось воздействие 13 напитков, существует девять альтернатив, которые могут вызывать состояние гидратации в организме человека в течение более длительного времени. 72 человека приняли участие в исследовании Университета Сент-Эндрюс в Шотландии по результатам которого вода оказалась лишь на десятом месте.
«Знание о напитках, которые могут поддерживать состояние гидратации в течение более длительного периода, может представлять интерес для тех, кто хочет избежать обезвоживания в ситуациях, когда свободный доступ к жидкости ограничен», — говорится в документе исследования в качестве обоснования.
Для расчета индекса гидратации напитка ( «BHI ») измеряли объем мочи, выделяемой за фиксированный период времени. Исследование показало, что наличие дополнительных питательных веществ в том что мы пьем влияет на состояние задержки жидкости в долгосрочной перспективе.
В результате исследования был получен следующий список напитков в порядке наибольшего времени гидратации:
- Обезжиренное молоко
- Специальная жидкость для гидратации
- Цельное молоко
- Апельсиновый сок
- Кола
- Диетическая кола
- Чай со льдом
- Чай
- Электролитные напитки (спортивный напиток)
- Вода
- Содовая
- Светлое пиво
- Кофе
Результаты исследования показали, что напитки с высоким содержанием энергии(калорийнсти) выводятся из желудка медленнее остальных; однако есть и другие факторы, влияющие на понимание того, какие из них могут вызывать состояние гидратации в течение более длительного времени, например, наличие электролитов.
«Расчетный BHI показал, что напитки с самым высоким содержанием макронутриентов и электролитов были наиболее эффективными в поддержании водного баланса», — говорится в отчете об исследовании.
И наоборот, напитки с мочегонными элементами, такими как алкоголь и кофеин, имели более низкие значения индекса гидратации.