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Вода утоляет жажду меньше чем молоко, кола или чай - выяснили шотландские ученые
Были проанализированы эффекты 13 напитков, и вода заняла одно из последних мест.
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Согласно исследованию, несмотря на то, что вода увлажняет, она утоляет жажду на меньшее время, чем другие напитки.  

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Что может быть более увлажняющим, чем вода? Согласно исследованию, в котором анализировалось воздействие 13 напитков, существует девять альтернатив, которые могут вызывать состояние гидратации в организме человека в течение более длительного времени. 72 человека приняли участие в исследовании Университета Сент-Эндрюс в Шотландии по результатам которого вода оказалась лишь на десятом месте. 

«Знание о напитках, которые могут поддерживать состояние гидратации в течение более длительного периода, может представлять интерес для тех, кто хочет избежать обезвоживания в ситуациях, когда свободный доступ к жидкости ограничен», — говорится в документе исследования в качестве обоснования.

Для расчета индекса гидратации напитка ( «BHI ») измеряли объем мочи, выделяемой за фиксированный период времени. Исследование показало, что наличие дополнительных питательных веществ в том что мы пьем влияет на состояние задержки жидкости в долгосрочной перспективе.

В результате исследования был получен следующий список напитков в порядке наибольшего времени гидратации:

  1. Обезжиренное молоко
  2. Специальная жидкость для гидратации
  3. Цельное молоко
  4. Апельсиновый сок
  5. Кола
  6. Диетическая кола
  7. Чай со льдом
  8. Чай
  9. Электролитные напитки (спортивный напиток)
  10. Вода
  11. Содовая
  12. Светлое пиво
  13. Кофе

Согласно результатам, обезжиренное молоко указывает на более высокие уровни BHI.

Результаты исследования показали, что напитки с высоким содержанием энергии(калорийнсти) выводятся из желудка медленнее остальных; однако есть и другие факторы, влияющие на понимание того, какие из них могут вызывать состояние гидратации в течение более длительного времени, например, наличие электролитов.

«Расчетный BHI показал, что напитки с самым высоким содержанием макронутриентов и электролитов были наиболее эффективными в поддержании водного баланса», — говорится в отчете об исследовании.

И наоборот, напитки с мочегонными элементами, такими как алкоголь и кофеин, имели более низкие значения индекса гидратации.

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#исследования #вода #гидратация #жажда
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