Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Proxvosst За пост начислено вознаграждение
Новая технология Apple EyeSight позволяет пользователям AR VR очков видеть своё окружение
Гарнитура Vision Pro предназначена для предоставления визуальных подсказок. EyeSight Apple Vision Pro позволяет пользователю видеть приближающегося человека, показывая при этом свои глаза.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

реклама

Новая гарнитура смешанной реальности от Apple называется Vision Pro и знаменует собой первый крупный запуск продукта компании после Apple Watch. Гарнитура оснащена технологией EyeSight, которая позволяет пользователям быть в курсе того, что их окружает.

EyeSight Apple Vision Pro позволяет пользователю видеть приближающегося человека, показывая глаза пользователя человеку перед ним. Гарнитура Vision Pro предназначена для предоставления визуальных подсказок, чтобы показать, что пользователь занят или что-то еще. Эти сигналы основаны на том, просматривает ли пользователь Интернет или смотрит фильм.

«Ваши глаза являются важным показателем связи и эмоций», — сказал Алан Дай, вице-президент Apple по человеческому интерфейсу, во время WWDC, ежегодной конференции разработчиков компании, которая состоялась в понедельник в Купертино, штат Калифорния. «EyeSight не только показывает ваши глаза, но и дает другим важные подсказки о том, на чем вы сосредоточены».  

С такими очками AR-VR всегда больше всего беспокоило то, как они могут полностью отрезать человека от внешнего мира и ближайшего окружения. EyeSight может помочь устранить такие проблемы, если он будет работать так, как утверждает Apple.

В настоящее время Apple Vision Pro — единственная гарнитура, поддерживающая такие технологии, как EyeSight. Новые технологии всегда не дешевые — Apple Vision Pro стоит 3499 долларов, а ближайший конкурент Quest 3 — 499 долларов.

Vision Pro будет доступен для заказа в начале 2024 года. Apple назвала Vision Pro своим «первым пространственным компьютером».

Устройство будет работать на visionOS, специальной операционной системе компании для очков AR-VR.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
-21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях
-20% на 14Tb WD - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #apple eyesight #eyesight
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В этом месяце начнётся промышленное производство смартфонов серии iPhone 15
В 2024 году Apple планирует отгрузить 200 000 единиц гарнитур Vision Pro за $3499
Взгляд на Apple Vision Pro через небольшую историю виртуальной реальности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Поступают сведения об уничтожении ЗРК Iris-T с помощью «Ланцета» во время отражения наступления ВСУ — фото
24
Старший офицер ВСУ: украинская армия получит десятки батарей западных систем ПВО, таких как Patriot
22
Der Spiegel: Шольц разрушает экономику Германии, а мигранты и рецессия тянут страну на дно
8
Intel представила видеокарты Arc Pro A60 и A60M предназначенные для рабочих станций
+
Bloomberg: Из-за разрушения Каховской ГЭС мировые цены на пшеницу значительно выросли
5
Пригожин в своём характерном стиле прокомментировал видео Минобороны РФ с уничтожением танков Leopard
60
ВС РФ захватили оборудование противника, вызвавшее обоснованную тревогу у российских инженеров
3
Зеленский рассчитывает на «мощное» количество истребителей F-16 для Украины
7
Российская авиация потрепала три бригады ВСУ
1
ASUS представила видеокарту GeForce RTX 4070 Atlas Shark
+
Инсайдеры назвали 72 смартфона Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на базе Android 14
1
ChatGPT-4 теперь доступен всем бесплатно, но есть один нюанс
9
По данным NVIDIA, только 18% обладателей видеокарт располагают решениями с уровнем производительности GeForce RTX 3060 и выше
10
Гендир Sony: препятствия для широкого распространения облачных игр слишком высоки на сегодня
+
Зеленский сильно разочарован реакцией международных организаций на разрушение Каховской ГЭС
5
Касперский рассказал о шпионе Триангуляция для iPhone, а Apple отрицает слежку за россиянами
+
Diablo IV поступила в продажу и уже стала самой быстро продаваемой игрой в истории Blizzard
1
NBC: украинские беспилотники планировали атаковать дома российских офицеров разведки в Москве
+
Верхняя часть Каховской ГЭС разрушилась, началось затопление
6
Во время контрнаступления под Угледаром ВСУ бросили колесный танк AMX-10RC
3

Популярные статьи

Китай обогнал США в гонке по созданию самого мощного в мире взрывчатого вещества
7
Как Linux не оставил и малейшего шанса на победу Windows в одном сравнительном тестировании
36
Assassin's Creed: Возвращение к корням и новые горизонты
1
Индия не позволит Китаю превратить Тайвань во вторую Украину - EAT
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
23
Краткое тестирование в игре Planet of Lana
1
Видеоигры - пустая ли это трата времени - профессор Эрик Херст провел исследование
17
Windows 10 Professional на первой летней распродаже стоит всего $6.22, а Office 2021 от $13.85
Почему Южная Корея всеми силами пытается заполучить ядерное оружие
2
Мои впечатления от игры Risen 3 Titan Lords. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

Антон Воронврот
11:10
отзывы с браком, читать хоть умеешь?
Почему Radeon RX 7600 стала провалом, и геймеры не хотят покупать видеокарты AMD
Лев корл
11:09
Чуваак, скажи в какой контейнер выкинул, я схожу достану)))
Почему Radeon RX 7600 стала провалом, и геймеры не хотят покупать видеокарты AMD
Антон Воронврот
11:08
это все неправда, у амд лучший драйвер, да пусть плохо видео записывает, да иногда экраны бывают зеленые, да не все игры на старте работают, да иногда драйвер надо ждать 3 мес, да пусть с VR не работа...
Почему Radeon RX 7600 стала провалом, и геймеры не хотят покупать видеокарты AMD
Дмитрий Илюхин
11:05
Очень понравился оборот "безопасностный", человеку такое не придумать
Российский спецназ захватил редкий британский беспилотник, обладающий сверхмалыми размерами
Антон Воронврот
11:05
какой дурачек будет брать этот обрубок, когда есть 3070 или 4060ti которые стоят +- одинаково. зато есть dlss сuda и мощь
Почему Radeon RX 7600 стала провалом, и геймеры не хотят покупать видеокарты AMD
Дмитрий Зяблов
11:04
Прям про хохлов и геропку, с пиндосами написал. 😏
Россия стала самым быстрорастущим партнером Китая
kukuruzik
11:02
Поросенок то откуда знает?
Порошенко: Украинское контрнаступление начнётся в ближайшие часы
Игорь Прокопенко
11:01
Автор, а где посмотреть игры, которые они раздавали раньше?
Humble Choice - лучшая игровая подписка современности
no_fate
10:57
Сами хохлы уже видят признаки по резко возросшему потоку гробов.
CNN: В США видят признаки начавшегося украинского контрнаступления
Евгений Сом
10:57
Зачем мне знать как называются приспособления для рисования если я не занимаюсь рисованием. Может мне также надо знать все механизмы до болтика которые используются в производстве процессоров, я ведь ...
Nvidia анонсировала модель ИИ для создания трехмерных сцен из 2D-видеороликов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем