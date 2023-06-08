Гарнитура Vision Pro предназначена для предоставления визуальных подсказок. EyeSight Apple Vision Pro позволяет пользователю видеть приближающегося человека, показывая при этом свои глаза.

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Новая гарнитура смешанной реальности от Apple называется Vision Pro и знаменует собой первый крупный запуск продукта компании после Apple Watch. Гарнитура оснащена технологией EyeSight, которая позволяет пользователям быть в курсе того, что их окружает.

EyeSight Apple Vision Pro позволяет пользователю видеть приближающегося человека, показывая глаза пользователя человеку перед ним. Гарнитура Vision Pro предназначена для предоставления визуальных подсказок, чтобы показать, что пользователь занят или что-то еще. Эти сигналы основаны на том, просматривает ли пользователь Интернет или смотрит фильм.

«Ваши глаза являются важным показателем связи и эмоций», — сказал Алан Дай, вице-президент Apple по человеческому интерфейсу, во время WWDC, ежегодной конференции разработчиков компании, которая состоялась в понедельник в Купертино, штат Калифорния. «EyeSight не только показывает ваши глаза, но и дает другим важные подсказки о том, на чем вы сосредоточены».

С такими очками AR-VR всегда больше всего беспокоило то, как они могут полностью отрезать человека от внешнего мира и ближайшего окружения. EyeSight может помочь устранить такие проблемы, если он будет работать так, как утверждает Apple.

В настоящее время Apple Vision Pro — единственная гарнитура, поддерживающая такие технологии, как EyeSight. Новые технологии всегда не дешевые — Apple Vision Pro стоит 3499 долларов, а ближайший конкурент Quest 3 — 499 долларов.

Vision Pro будет доступен для заказа в начале 2024 года. Apple назвала Vision Pro своим «первым пространственным компьютером».

Устройство будет работать на visionOS, специальной операционной системе компании для очков AR-VR.

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