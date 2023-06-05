Хотя порт Ethernet выполняет очень важную функцию, многие бренды перестали включать его в современные ноутбуки и вот причины.





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Если вы купили свой ноутбук много лет назад, то могли заметить, что в нем есть порт Ethernet, который позволяет ноутбуку подключаться к Интернету через кабель вместо Wi-Fi. Хотя это чрезвычайно важный порт для пользователей, особенно для геймеров, большинство брендов перестали включать его в свое самое современное оборудование.

Порт Ethernet, также называемый разъемом RJ45, обычно находится на левой стороне ноутбука и может быть полезен, если сигнал Wi-Fi в вашем доме не очень хороший. Люди, которые являются поклонниками онлайн-видеоигр, таких как Fortnite, League of Legends, Dota 2 и других, часто используют его, поскольку им требуется максимальная скорость интернета, функция, которая имеет решающее значение при игре в онлайн-игру.

Если это так важно, почему порт убрали

Как уточняет Hardzone, портал, специализирующийся на технологиях, основная причина, по которой производители отказываются от разъема RJ45, связана с его размером (13,1 мм в высоту и 16,26 мм в ширину). На первый взгляд его размеры кажутся не такими уж большими, однако размещение порта Ethernet будет означать, что толщина оборудования составит не менее 25 мм, то есть на 5 мм больше, чем у многих современных ноутбуков.

Оставив этот разъем в стороне, такие бренды, как Asus, Acer, Lenovo, HP и другие, не только экономят деньги на производстве своего оборудования, но и могут сделать его тоньше и легче. Так же следует отметить, что беспроводные соединения значительно улучшились, если мы сравним их с теми, что были несколько лет назад. По этой причине все больше и больше людей подключаются к Интернету через Wi-Fi вместо кабеля.

Согласно публикации, большинство производителей ноутбуков, за исключением геймерских моделей, которые поддерживают разъем RJ45, делают ставку только на наличие портов USB-C. Другими словами, классический порт Ethernet заменяется гораздо меньшим (3 мм в высоту и 8,8 мм в ширину), однако с USB-C вам понадобится дополнительное устройство для подключения ноутбука к Интернету через кабель.

Если у вас есть современный ноутбук без порта Ethernet, вам будет интересно узнать, что его можно подключить к маршрутизатору с помощью кабеля. Для этого вам придется приобрести специальный переходник, который подключается к порту USB-C. Этот гаджет обычно имеет не только разъем RJ45, но и другие порты, такие как HDMI, USB-A и SD-карта.

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