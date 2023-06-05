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WinRAR смеется над своей ненужностью в Твиттер, а пользователи поддерживают его, покупая лицензию
Команда WinRAR изящно восприняла тот факт, что их программа станет ненужной, теперь, когда Windows 11 сможет открывать архивные файлы без необходимости загружать дополнительные программы.
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Несколько дней назад состоялась Microsoft Build 2023 — мероприятие, на котором компания, основанная Биллом Гейтсом, объявила о новых функциях, которые скоро появятся в Windows 11. Среди всех новинок одна привлекла внимание тысяч пользователей, особенно тех, кто использует WinRAR, потому что операционная система Microsoft сможет открывать сжатые файлы по умолчанию.

В настоящее время существует множество программ, позволяющих сжимать и распаковывать файлы с расширением «.rar» и «.7z». Одним из самых популярных является WinRAR, программное обеспечение, которое существует на рынке уже столько лет, что многие считают его бесплатным, однако это не так. Возможно, вы не знаете, но пробная версия действует всего 40 дней, затем за нее нужно платить, но большинство пользователей этого не делают.

В отличие от других приложений, которые перестают работать по истечении пробного периода, WinRAR продолжает нормально работать, то есть его пробная версия вечна, нам нужно только закрыть небольшое диалоговое окно, и мы можем использовать его для сжатия больших файлов, распаковки игр или фильмов, которые мы скачали из Интернета.

Почему WinRAR не взимает плату.

Многие задаются вопросом, почему WinRAR не блокирует свою программу после пробного периода. Ответ прост, он уже позиционировал свой бренд, причем настолько, что многие думают, что это единственное программное обеспечение в своем роде. Точно так же этот метод позволяет избежать пиратства, поскольку пользователи избегают загрузки «взломанных» версий, которые потенциально опасны, а качают программу прямо с официального сайта компании.

Хотя WinRAR бесплатен для обычных пользователей сети, это не относится к юридическим лицам. Крупные компании, да и небольшие тоже, все юридические лица в любой стране обязаны платить за лицензии программ, которые используют на своих компьютерах, так как если они этого не сделают, то рискуют быть оштрафованными. Благодаря этому правилу компания WinRAR выживает.

Справится ли Windows 11 с поставленной задачей, что об этом думает WinRAR.

Судя по всему, разработчики WinRAR с юмором восприняли тот факт, что операционная система Microsoft скоро сможет открывать архивные файлы, поскольку они поделились мемом «Все в порядке» в Твиттере с подписью: «Мы прямо сейчас». Изображение стало вирусным на платформе и заставило многих пользователей пожалеть компанию и купить ее лицензию.

«Я купил его с опозданием на 13 лет. Пожалуйста, простите меня», «Поддержите людей, которых вы любите», «Пока это работает, я буду использовать свою лицензию», «У меня есть лицензия, потому что я не люблю нажимать на всплывающее окно с напоминанием», «Я купил лицензию давным-давно. Я все еще буду использовать вас», — вот некоторые из сообщений, которые пользователи сети писали в адрес WinRAR.

 

 

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#windows #windows 11 #winrar
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