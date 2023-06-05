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Как и каждый месяц, AnTuTu только что поделился новым рейтингом (май 2023 г.), в котором показаны самые мощные телефоны Android, продаваемые в настоящее время. Публикация, сделанная этим специализированным сайтом, поразила тысячи пользователей социальных сетей, поскольку в «топ-10» не вошли такие известные бренды, как Huawei, Realme, Oppo и Vivo. Кто же занимает первое место?
Новый список состоит из 122 сотовых телефонов Android разных марок, которые упорядочены в соответствии с оценкой, полученной этим сайтом в результате сравнительного анализа. Вы можете этого не знать, но AnTuTu берет на себя задачу сравнения процессора, графического процессора, оперативной памяти, плавности устройства, частоты обновления экрана и других функций мобильных телефонов, даже самых последних моделей.
Первое место в рейтинге, подготовленном AnTuTu, занимает Red Magic 8 Pro+ — телефон для геймеров, которому удалось набрать 1 304 945 баллов благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. На втором и третьем месте Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro с 1 278 193 и 1 272 017 баллами соответственно.
Любопытная деталь заключается в том, что процессор Snapdragon 8 Gen 2, считающийся сегодня самым мощным, присутствует в девяти из 10 телефонов, попавших в «десятку». Единственное устройство с другим процессором (Snapdragon 8 Gen 1) — это Lenovo Legion Y70, который занимает десятое место в этом ежемесячном списке.
Среди брендов, которые не попали в «десятку лучших», у нас есть Huawei, которая заняла четырнадцатое место со своим Huawei P60 Pro, Realme, со своей стороны, находится на 15-м месте в рейтинге со своим Realme GT Neo5 SE. Google Pixel 7 и Google Pixel 7 Pro находятся на 41-м и 42-м местах соответственно, а Motorola занимает 49-е место со своим Motorola Edge 20 Pro.
Спецификация Red Magic 8 Pro+
Помимо процессора Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, Red Magic 8 Pro+ оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2480 x 1116) и частотой обновления 120 Гц. Этот геймерский телефон имеет большой аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 165 Вт.
Что касается фотографий, устройство имеет тройную заднюю камеру, состоящую из основного объектива на 50 МП, сверхширокоугольного объектива на 8 МП и макросенсора на 2 МП. Фронтальная камера на 16 МП и расположена не в вырезе или дырке в экране, а под экраном.
Список 10 самых мощных телефонов по версии AnTuTu
- Red Magic 8 Pro+
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- iQOO 11
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23
- OnePlus 11
- HONOR Magic 5
- Lenovo Legion Y70