Google представила новую версию своей поисковой системы под названием Search Generative Experience.

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Google, пытаясь отбиться от конкурента Microsoft на прибыльном рынке, начнет экспериментировать с рекламой в результатах поиска.

В последние месяцы Google и Microsoft начали гонку за изменением способов поиска информации пользователями, оснастив свои поисковые системы генеративным искусственным интеллектом, способным давать типизированные ответы на запросы, синтезировать информацию и отображать соответствующие веб-сайты.

Возможности искусственного интеллекта также изменят способ, с помощью которого рекламодатели достигают потребителей через поисковые системы. По данным исследовательской компании MAGNA, рынок интернет рекламы в этом году вырастет до 286 миллиардов долларов .

Например, если пользователи будут искать « походные рюкзаки для детей » в новой версии Google, то ИИ может ответить рекламой определенного рюкзака, а также советами по выбору лучшего рюкзака для ребенка, сообщает Google.

« Это новый, более простой и полезный способ взаимодействия с поиском Google », — сказал в интервью Джерри Дишлер , вице-президент и генеральный менеджер по рекламе. « Это будет прекрасная возможность обеспечить восхитительный пользовательский опыт, который откроет новые возможности для бизнеса в будущем ».

По словам Дишлера, компания будет тестировать новые места размещения рекламы, используя существующую рекламу, которая появляется в традиционных поисковых запросах Google.

Во вторник во время ежегодного мероприятия Google Marketing Live Google также анонсировала нового диалогового чат-бота, который поможет брендам в процессе создания рекламы.

Google объяснил, что рекламодатели могут войти на свой веб-сайт, и чат-бот с искусственным интеллектом порекомендует заголовки, конкретные ключевые слова и изображения для добавления в рекламу, чтобы привлечь внимание потребителей.

Технический гигант уже предлагает инструмент, который автоматически генерирует рекламу для брендов. По словам Google, этот инструмент теперь будет иметь возможности генеративного искусственного интеллекта и сможет создавать рекламу на основе контекста запроса пользователя .

Если потребитель ищет продукты для сухой и чувствительной кожи, Google может автоматически создать рекламу бренда по уходу за кожей с заголовком « Успокойте свою сухую и чувствительную кожу », пояснили в компании.

Google является лидером в области поисковой рекламы, но Microsoft быстро набирает обороты и бросает вызов существующему господству Google.

Microsoft уже начала тестировать рекламу в своей поисковой системе Bing на основе искусственного интеллекта и уже в феврале провела встречи с рекламными агентствами.

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