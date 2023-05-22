CAPSTONE успешно протестировала автономную систему позиционирования Cislunar, своего рода GPS, для своих следующих полетов на Луну.

Сектор лунной поверхности вблизи северного полюса

реклама

CAPSTONE cubeSat НАСА впервые успешно испытал на Земле навигационную технологию, подобную GPS, предназначенную для более эффективных космических миссий на Луну.

Cislunar Autonomous Positioning System миссии представляет собой систему навигации и связи между космическими кораблями, которая работает с лунным разведывательным орбитальным аппаратом НАСА для определения расстояния между двумя космическими кораблями на лунной орбите.

Эта технология может позволить космическим кораблям будущего определять свое положение в космосе, не полагаясь исключительно на отслеживание с Земли. CAPSTONE также имеет новую возможность точного одностороннего определения дальности, встроенную в его радиостанцию, которая может сократить время наземной сети, необходимое для операций в космосе.

Космический аппарат также сделал свои первые снимки Луны, показывающие лунную поверхность вблизи Северного полюса Луны, когда CAPSTONE приблизился к Луне 3 мая, сообщает НАСА.

Ключевая миссия

Запущенный в июне 2022 года CAPSTONE (Эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования) в ноябре прошлого года стал первым космическим кораблем, вышедшим на уникальную удлиненную орбиту, которая будет поддерживать миссии NASA Artemis .

На этой особой орбите, официально известной как почти прямолинейная гало-орбита (NRHO), сила гравитации Земли и Луны взаимодействуют, обеспечивая полустабильную орбиту. Там физика выполняет большую часть работы по удержанию космических кораблей на орбите Луны, уменьшая потребность космических кораблей в использовании топлива для поддержания NRHO по сравнению с другими подобными орбитами.

Этот спутник размером с микроволновую печь и весом всего 25 кг является первым спутником CubeSat, который летал и работал на Луне. CubeSat служит прорывом для Gateway, будущей орбитальной космической станции, которая является частью программы NASA Artemis .

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде