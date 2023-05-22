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НАСА тестирует аналогичную GPS технологию с помощью зонда на Луне
CAPSTONE успешно протестировала автономную систему позиционирования Cislunar, своего рода GPS, для своих следующих полетов на Луну.
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Сектор лунной поверхности вблизи северного полюса

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CAPSTONE cubeSat НАСА впервые успешно испытал на Земле навигационную технологию, подобную GPS, предназначенную для более эффективных космических миссий на Луну.

Cislunar Autonomous Positioning System миссии представляет собой систему навигации и связи между космическими кораблями, которая работает с лунным разведывательным орбитальным аппаратом НАСА для определения расстояния между двумя космическими кораблями на лунной орбите.

Эта технология может позволить космическим кораблям будущего определять свое положение в космосе, не полагаясь исключительно на отслеживание с Земли. CAPSTONE также имеет новую возможность точного одностороннего определения дальности, встроенную в его радиостанцию, которая может сократить время наземной сети, необходимое для операций в космосе.

Космический аппарат также сделал свои первые снимки Луны, показывающие лунную поверхность вблизи Северного полюса Луны, когда CAPSTONE приблизился к Луне 3 мая, сообщает НАСА.

Ключевая миссия

Запущенный в июне 2022 года CAPSTONE (Эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования) в ноябре прошлого года стал первым космическим кораблем, вышедшим на уникальную удлиненную орбиту, которая будет поддерживать миссии NASA Artemis .

На этой особой орбите, официально известной как почти прямолинейная гало-орбита (NRHO), сила гравитации Земли и Луны взаимодействуют, обеспечивая полустабильную орбиту. Там физика выполняет большую часть работы по удержанию космических кораблей на орбите Луны, уменьшая потребность космических кораблей в использовании топлива для поддержания NRHO по сравнению с другими подобными орбитами.

 Этот спутник размером с микроволновую печь и весом всего 25 кг является первым спутником CubeSat, который летал и работал на Луне. CubeSat служит прорывом для Gateway, будущей орбитальной космической станции, которая является частью программы NASA Artemis . 

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