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CAPSTONE cubeSat НАСА впервые успешно испытал на Земле навигационную технологию, подобную GPS, предназначенную для более эффективных космических миссий на Луну.
Cislunar Autonomous Positioning System миссии представляет собой систему навигации и связи между космическими кораблями, которая работает с лунным разведывательным орбитальным аппаратом НАСА для определения расстояния между двумя космическими кораблями на лунной орбите.
Эта технология может позволить космическим кораблям будущего определять свое положение в космосе, не полагаясь исключительно на отслеживание с Земли. CAPSTONE также имеет новую возможность точного одностороннего определения дальности, встроенную в его радиостанцию, которая может сократить время наземной сети, необходимое для операций в космосе.
Космический аппарат также сделал свои первые снимки Луны, показывающие лунную поверхность вблизи Северного полюса Луны, когда CAPSTONE приблизился к Луне 3 мая, сообщает НАСА.
Ключевая миссия
Запущенный в июне 2022 года CAPSTONE (Эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования) в ноябре прошлого года стал первым космическим кораблем, вышедшим на уникальную удлиненную орбиту, которая будет поддерживать миссии NASA Artemis .
На этой особой орбите, официально известной как почти прямолинейная гало-орбита (NRHO), сила гравитации Земли и Луны взаимодействуют, обеспечивая полустабильную орбиту. Там физика выполняет большую часть работы по удержанию космических кораблей на орбите Луны, уменьшая потребность космических кораблей в использовании топлива для поддержания NRHO по сравнению с другими подобными орбитами.
Этот спутник размером с микроволновую печь и весом всего 25 кг является первым спутником CubeSat, который летал и работал на Луне. CubeSat служит прорывом для Gateway, будущей орбитальной космической станции, которая является частью программы NASA Artemis .