Дёшево - это значит сердито, доказано.

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76-летний житель Мароттичала в штате Керала, Индия, чудом избежал катастрофы, когда мобильный телефон, который он держал в кармане рубашки, внезапно взорвался. Как сообщает Manorama News, мужчина по имени Элиас остался невредимым, когда батарея мобильного телефона нагрелась и взорвалась. Согласно отчету, наслаждаясь чаем в ресторане, Элиас пережил ужасный инцидент, когда его мобильный телефон неожиданно взорвался и загорелся, когда он был спрятан в кармане рубашки.

Издание получило кадры с камер видеонаблюдения, на которых ярко запечатлен момент возгорания телефона, побудивший Элиаса лихорадочно тушить пожар.

Также упоминается, что это мобильный телефон стоимостью 1000 рупий, а это около 1000 рублей. Важно отметить, что ни один фирменный телефон от известного бренда не стоит менее 4000 рупий. Таким образом, совершенно очевидно, что загоревшийся мобильный телефон не был известной маркой смартфона. Также на телефон не было гарантии.

«Телефон взорвался, как хлопушка из пальмового листа, и это могло стать большой катастрофой. Милостью Божией моя жизнь была спасена. Персонал ресторана тоже не пострадал», — сказал Элиас.

Литий-ионный аккумулятор в смартфонах является основным фактором потенциального взрыва, особенно когда он нагревается в процессе зарядки. Поэтому настоятельно рекомендуется избегать использования телефона во время зарядки. При необходимости рекомендуется перед использованием отключить телефон от зарядного устройства.

8-летняя девочка погибла в результате взрыва мобильного телефона

Это не первый случай взрыва мобильного телефона в штате Керала. Недавно в результате инцидента погибла восьмилетняя девочка по имени Адитхисари из Тирувилвамалы. По сообщениям СМИ, мобильный телефон, которым она пользовалась, взорвался. После инцидента группа сотрудников местной полиции начала расследование при содействии группы судебно-медицинских экспертов.

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