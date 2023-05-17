Что представляют собой руки-манипуляторы «JIZAI ARMS»
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«JIZAI ARMS» — это съемная роботизированная система- манипулятор с портативным базовым блоком в виде рюкзака с шестью конечностями.
«Спустя полвека после того, как была представлена концепция киборгов, JIZAI-Bodies (цифровые киборги), появившиеся благодаря распространению носимой робототехники, в последнее время находятся в центре внимания многих исследований».
Согласно странице проекта его цель — обеспечить социальное взаимодействие между несколькими пользователями и изучить возможные взаимодействия между цифровыми роботами в будущем «обществе киборгов».
Следует отметить, что эти манипуляторы были показаны в рекламном видео с танцем, показывающем, какими могут быть естественные и плавные движения.
Как и для чего работают эти механические руки?
Согласно исследованию, опубликованному в Ассоциации вычислительной техники, роботизированные руки находятся в экспериментальной фазе с психосоциальными исследованиями, чтобы показать, что человек может нести дополнительные конечности.
Эти дополнительные конечности могут помочь в складских работах и операциях в больницах.
С другой стороны, роботизированные руки также могут улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями .
В военной области JIZAI ARMS поможет получить доступ к опасным зонам и даже позволить перевозить тяжелые грузы.
Это роботизированные руки, как у Доктора Осьминога?
Увидев дизайн роботизированных рук, пользователи связали их с руками Доктора Осьминога, злодея из Человека-паука.
Однако у Доктора Осьминога конечности имели доступ к центральной нервной системе, а JIZAI ARMS — нет.
Экспериментальный прототип использует искусственный интеллект и почти не воздействует на владельца.
Он очень легкий, хотя пользователи, которые его пробовали, признавали ощущение «потери» при снятии.
Один пользователь-испытатель признал, что чувствовал себя неуравновешенным и шатким, когда снимал роботизированные конечности.
Наконец, в исследовании уточняется, что человек еще не чувствует себя обладателем механических рук, поэтому проект будет стремиться наделить их чувствительностью в будущем.
Роботизированные руки — это еще один шаг на пути к «обществу киборгов», все более вероятному сценарию научной фантастики, потому что вместе с созданием генеративного искусственного интеллекта так называемые JIZAI ARMS Мазахико Инами семимильными шагами приближают нас будущему ранее казавшемуся лишь фантастикой.