Признайтесь, вы хотели бы стать как Доктор Осьминог?

-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке

-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке

Что представляют собой руки-манипуляторы «JIZAI ARMS»

реклама

«JIZAI ARMS» — это съемная роботизированная система- манипулятор с портативным базовым блоком в виде рюкзака с шестью конечностями.

«Спустя полвека после того, как была представлена концепция киборгов, JIZAI-Bodies (цифровые киборги), появившиеся благодаря распространению носимой робототехники, в последнее время находятся в центре внимания многих исследований».

Согласно странице проекта его цель — обеспечить социальное взаимодействие между несколькими пользователями и изучить возможные взаимодействия между цифровыми роботами в будущем «обществе киборгов».

Следует отметить, что эти манипуляторы были показаны в рекламном видео с танцем, показывающем, какими могут быть естественные и плавные движения.

Как и для чего работают эти механические руки?

Согласно исследованию, опубликованному в Ассоциации вычислительной техники, роботизированные руки находятся в экспериментальной фазе с психосоциальными исследованиями, чтобы показать, что человек может нести дополнительные конечности.

Эти дополнительные конечности могут помочь в складских работах и операциях в больницах.

С другой стороны, роботизированные руки также могут улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями .

В военной области JIZAI ARMS поможет получить доступ к опасным зонам и даже позволить перевозить тяжелые грузы.

Это роботизированные руки, как у Доктора Осьминога?

Увидев дизайн роботизированных рук, пользователи связали их с руками Доктора Осьминога, злодея из Человека-паука.

Однако у Доктора Осьминога конечности имели доступ к центральной нервной системе, а JIZAI ARMS — нет.

Экспериментальный прототип использует искусственный интеллект и почти не воздействует на владельца.

Он очень легкий, хотя пользователи, которые его пробовали, признавали ощущение «потери» при снятии.

Один пользователь-испытатель признал, что чувствовал себя неуравновешенным и шатким, когда снимал роботизированные конечности.

Наконец, в исследовании уточняется, что человек еще не чувствует себя обладателем механических рук, поэтому проект будет стремиться наделить их чувствительностью в будущем.

Роботизированные руки — это еще один шаг на пути к «обществу киборгов», все более вероятному сценарию научной фантастики, потому что вместе с созданием генеративного искусственного интеллекта так называемые JIZAI ARMS Мазахико Инами семимильными шагами приближают нас будущему ранее казавшемуся лишь фантастикой.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде