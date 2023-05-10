В первой половине 2023 года продажи планшетов остаются остаются низкими.

реклама

Apple лидирует на мировом рынке планшетов в первом квартале 2023 года. Вместе с Samsung на их долю приходится почти 58 процентов рынка, несмотря на изменение конъюнктуры после пандемии.

Apple отгрузила 10,8 млн планшетов в первом квартале с долей 35,2%, за ней следует Samsung с долей 23,1% и отгрузив 7,1 млн устройств. По предварительным данным International Data Corporation (IDC), Huawei оказалась на третьем месте с долей 6,6% (2 млн единиц). Мировые поставки планшетов сократятся на 19,1% (в годовом исчислении) в первом квартале 2023 года и достигнут 30,7 млн единиц. Более низкие объемы отгрузок сейчас соответствуют допандемическим уровням. Объем отгрузок в первом квартале 2023 года был сопоставим с 30,1 млн единиц в первом квартале 2019 года и 31,6 млн единиц в первом квартале 2018 года. По словам старшего аналитика IDC Mobility and Consumer Device Trackers Ануины Натарадж, производители планшетов вошли в первый квартал 2023 года с осторожностью. Как и ожидалось, как коммерческие, так и потребительские объемы снизились, поскольку в течение первого квартала ситуация оставалась неопределенной. Согласно отчету, ожидается, что продажи в первой половине 2023 года останутся низкими, поскольку поставщики сосредоточены на очистке своих запасов перед запуском новых моделей. Поставки Chromebook также продолжали сокращаться в первом квартале и составили 3,8 млн единиц, что на 31 % меньше, чем в прошлом году.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы