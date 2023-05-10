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Intel и LinkedIn планируют новый раунд увольнений
Минус 716 рабочих мест в LinkedIn, Intel цифрами не поделилась.
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Технологический сектор переживает волну сокращений рабочих мест, и производитель чипов Intel вернулся с новой волной увольнений. Согласно отчету USA Today, Intel решила уволить некоторых сотрудников в ходе нового раунда сокращения рабочих мест. Технологический гигант еще не раскрыл количество работников, которых затронет увольнение. Однако сокращение рабочих мест будет происходить по всей компании и коснется сотрудников разных подразделений.

«Intel работает над ускорением своей стратегии, ориентируясь в сложной макроэкономической среде. Мы продолжаем инвестировать в ключевые области нашего бизнеса, в том числе в наши производственные операции в США, чтобы обеспечить себе хорошие позиции для долгосрочного роста», Об этом говорится в заявлении Intel, полученном USA Today.  В прошлом месяце Intel сообщила о самом большом квартальном убытке из-за падения продаж персональных компьютеров. Чистый убыток компании составил 2,8 миллиарда долларов, а выручка снизилась на 36%. Однако, несмотря на убытки, технологический гигант выплатил дивиденды в размере 1,5 миллиарда долларов.

LinkedIn объявил о сокращении 716 рабочих мест.

Между тем, профессиональная сетевая платформа LinkedIn также объявила о сокращении рабочих мест. Согласно объявлению, LinkedIn сократит 716 рабочих мест и закроет приложение для поиска работы, ориентированное на Китай. Несмотря на то, что в прошлом году в компании работало около 20 000 человек, а выручка росла каждый квартал, генеральный директор LinkedIn Райан Рослански объяснил в письме сотрудникам, что этот шаг направлен на оптимизацию операций компании за счет сокращения должностей в отделах продаж, операций и поддержки. Компания надеется, что, устранив ненужные слои, она сможет быстрее принимать решения.

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