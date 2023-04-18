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В США начинают тестировать 4-х дневную рабочую неделю
Долгосрочное влияние четырехдневной рабочей недели - новый проект рассчитанный на два года.
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Недавно два американских законодателя из Массачусетса представили законопроект о реализации двухгодичного пилотного проекта с четырехдневной рабочей неделей, ссылаясь на проекты, проводимые в Европе. Суть законопроекта заключается в том, что компании добровольно переводят некоторых или всех своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработной платы или социальных пособий.   

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Пилотный проект будет осуществляться в течение двух лет под контролем Исполнительного управления труда и развития рабочей силы (EOLWD), и компании-участники должны согласиться перевести не менее 15 работников на четырехдневную рабочую неделю. По словам члена парламента Даксбери Джоша Катлера, представившего законопроект, несколько компаний уже интнрнсовались, как принять участие. 

«Учитывая изменения, которые пандемия COVID-19 привнесла в гибридную работу, и необходимость найти творческие способы решения проблем текущего рынка труда, Катлер сказал в электронном письме Computerworld, что этот пилотный проект как нельзя лучше подходит к текущей ситуации.

 Долгосрочный эксперимент по 4-дневной рабочей неделе

Если закон будет принят, компании, участвующие в пилотном проекте, должны будут сократить рабочее время всех или некоторых своих сотрудников, но не их заработную плату, статус или льготы. Катлер добавил, что компании могут получить налоговые льготы, если они также согласятся участвовать в исследованиях и сборе необходимых данных. Этот пилотный проект, предложенный с целью выявления возможностей и преимуществ системы четырехдневной рабочей недели, рассчитан на два года, но участие в нем не обязательно в течение всего этого периода. «Мы выбрали двухлетний период, чтобы обеспечить достаточное количество данных», — сказал Катлер. Существуют разные временные рамки, например, пятилетний закон штата Мэриленд о пилотном проекте, но два года показались мне уместными, — пояснил он (закон штата Мэриленд был отозван ранее в этом году).  

По словам Алекса Суджона Кима, руководителя отдела глобальных операций некоммерческой организации 4 Day Week Global, пилотные проекты проводятся и в других штатах США, чтобы понять, как работает сокращенный рабочий день, принимая во внимание такие вопросы, как экономика штата, трудовое законодательство. Предложение штата Массачусетс отличается от других законодательных актов тем, что оно требует как минимум 15 сотрудников, охватывает более широкий круг компаний, чем предыдущие исследования, предоставляет участникам налоговые льготы и рассчитано на два года. 

Законодательство Массачусетса не требует от компаний-участников строгого перехода на 32-часовую рабочую неделю, а вместо этого требует, чтобы «фактическое рабочее время сотрудников было значительно сокращено».  Катлер сказал, что переход от традиционной 5-дневной 40-часовой рабочей недели к четырехдневной рабочей неделе может снизить выгорание сотрудников и повысить производительность без негативного влияния на производственные показатели. 

Эмили Роуз Макрей, старший директор по персоналу в Gartner, говорит: «Многие компании и менеджеры по персоналу рассматривают четырехдневную рабочую неделю как способ обеспечить гибкость в выборе места, времени и продолжительности работы. Макрей сказал, что общие результаты других пилотных проектов показывают, что сокращение рабочего времени повысит производительность, поэтому в сокращении заработной платы может и не быть необходимости.

В результате 6-месячного проекта в Великобритании 92% «поддерали 4-х дневную рабочую неделю».

92% британских компаний, участвующих в крупнейшем пилотном проекте, завершившемся в феврале, заявили, что преимущества четырехдневной рабочей недели очевидны, и они планируют сохранить ее. Пилотный проект в Великобритании был проведен совместно 4 Day Week Global, 4 Day Week Campaign в Великобритании и аналитическим центром Autonomy. Была протестирована 4-дневная рабочая неделя. С учетом предыдущих исследований, проведенных в США и Ирландии, пилотный проект завершили в общей сложности 91 компания и около 3500 сотрудников. Исследование, в котором приняли участие около 3000 рабочих в 61 британской компании, в значительной степени согласуется с другими исследованиями и пришло к выводу, что оно «еще раз продемонстрировало преимущества краткосрочной работы, ориентированной на результат». Из 61 британской компании, участвовавшей в испытании, 56 заявили, что продолжат четырехдневную рабочую неделю, две продлили пилотный проект, а три решили на время его приостановить. Другие результаты включают в себя:  

  • У 71% сотрудников снизился уровень выгорания в конце пилотного проекта.
  • 39% чувствовали себя менее напряженными.
  • 43% почувствовали, что их психическое здоровье улучшилось.
  • 54% сказали, что почувствовали снижение негативных эмоций.
  • 37% улучшили свое физическое здоровье.
  • 46% сообщили о снижении утомляемости.
  • 40% уменьшили нарушения сна.

Кроме того, в пилотном проекте в Великобритании опыт всех сотрудников улучшился независимо от пола, но опыт сотрудников-женщин был особенно лучше, чем у сотрудников-мужчин. Ученый-бихевиорист и генеральный директор Forday Week Global Дейл Уилерхан сказал в предыдущем интервью: «Четырехдневная рабочая неделя имеет положительные эффекты, такие как выгорание, удовлетворенность жизнью и работой, психическое здоровье и сокращение времени на дорогу до работы». Во время пилотного проекта четырехдневной рабочей недели количество сотрудников, уволившихся из компании, резко сократилось до 57%. Кроме того, 15% сотрудников компаний-участников указали, что не выберут 5-дневную рабочую неделю вместо 4-дневной, сколько бы денег им ни платили.

 Гибкая 4-х дневная рабочая неделя

Согласно опросу 3600 сотрудников по всему миру, проведенному Gartner в 2022 году, четырехдневная рабочая неделя оказалась самым популярным фактором среди «новых и инновационных преимуществ для найма». Кроме того, по данным Gartner, 63% кандидатов на работу назвали «четырехдневную рабочую неделю за равную оплату» одним из пяти главных преимуществ, делающих работу привлекательной (так считают 74% респондентов из США).  

Опрос 3500 сотрудников в четырех странах (США, Великобритания, Австралия и Канада), проведенный осенью 2022 года, показал, что работники хотят, чтобы их производительность измерялась с точки зрения достигнутых результатов, а не часов, отработанных в неделю. 58% хотели отказаться от 40-часовой рабочей недели, почти половина (47%) считали, что наиболее гибким способом работы является четырехдневная рабочая неделя, а 28% заявили, что их работодатели уже предлагают ее в качестве опции.  Между тем, связанное исследование, проведенное поставщиком программного обеспечения и услуг Adaptavist, показало, что, хотя сотрудники хотят большего выбора и контроля над своей работой, гибридные и удаленные формы работы достигаются ценой изоляции, одиночества и повышенной рабочей нагрузки. 

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Однако на практике компании, внедряющие четырехдневную рабочую неделю, не применяют один и тот же метод ко всем отделам. Например, группы продаж и маркетинга могут работать с понедельника по четверг, а другая команда может работать со вторника по пятницу. Банг сказал: «То же самое относится и к работникам, работающим неполный рабочий день. Это зависит от того, будет ли это почасовая система оплаты труда, годовая система оплаты труда, является ли она эксклюзивной или есть ли другие варианты и т. д. »

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#четырехдневная рабочая неделя
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