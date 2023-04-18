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Знаменитые промоутеры FTX пытаются отвертеться от исков
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Знаменитости, которые продвигали FTX , в том числе защитник NFL Том Брэди и комик Ларри Дэвид, заявили, что иск инвесторов о возмещении ущерба в результате краха криптовалютной биржи должен быть отклонен.  В предложенном коллективном иске в Майами утверждается, что доходные счета FTX были незарегистрированными ценными бумагами, которые были незаконно проданы в Соединенных Штатах, что требовало от промоутеров раскрытия полученной ими компенсации.

Иск требует возмещения ущерба от основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, а также от нескольких знаменитостей, которые продвигали FTX, включая Дэвида, создателя телешоу «Сайнфелд» и «Умерь свой энтузиазм». Он также требует возмещения ущерба от команды Национальной баскетбольной ассоциации, которая продвигала FTX, Golden State Warriors.  

Знаменитости заявили в судебных документах, поданных в пятницу, что они никогда не представляли счета, о которых идет речь в деле, и не причиняли убытков инвесторам. Они заявили, что, согласно теории инвесторов, «участники любой брокерской рекламы будут нести ответственность за продажу любой ценной бумаги, которую отдельный пользователь позже приобрел с помощью брокерских услуг».  «Это ерунда», — заявили знаменитости.  

Дэвид снялся в рекламе FTX, которая транслировалась во время Суперкубка 2022 года, в которой он изобразил вымышленных персонажей, отвергающих важные инновации на протяжении всей истории, и закончил сообщением «Не пропустите крипто ».  

Бэнкман-Фрид утверждал в судебных документах, что дело против него следует приостановить, пока он борется с уголовными обвинениями в Нью-Йорке. По его словам, инвесторы не возражали против этого требования.

Прокуратура обвинила 31-летнего Бэнкмана-Фрида в краже миллиардов долларов из средств клиентов FTX для покрытия убытков Alameda Research и внесении десятков миллионов долларов в виде незаконных политических пожертвований для покупки влияния в Вашингтоне, округ Колумбия.

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#криптобиржа #ftx
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