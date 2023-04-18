Маск обеспокоен тем, что бота ChatGPT, созданного OpenAI, учат быть политкорректным.

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Илон Маск пытается противостоять усилиям Microsoft и Google в области искусственного интеллекта с помощью «ИИ, ищущего правду», который избегает политкорректности, сказал он во время интервью, вышедшем в эфир поздно вечером в понедельник.

Миллиардер, глава Twitter и Tesla, вновь выразил обеспокоенность по поводу опасности ИИ , заявив, что он обладает «потенциалом разрушения цивилизации».

Он сказал, что также обеспокоен тем, что бота ChatGPT, созданного стартапом OpenAI, учат быть политкорректным.

«Я собираюсь запустить что-то, что называется TruthGPT, или ИИ, ищущий абсолютную правду, который пытается понять природу Вселенной», — сказал Маск.

Он полагал, что ИИ увидит в людях интересную часть вселенной и решит не «уничтожать людей».

Согласно деловым документам, Маск создал корпорацию искусственного интеллекта X.AI, базирующуюся в американском штате Невада.

Недавно он объединил Twitter с недавно созданной подставной компанией «X», сохранив за собой торговую марку платформы, но не бизнеса.

Создание Маском конкурента OpenAI произошло за несколько недель до того, как он присоединился к экспертам, подписавшим открытое письмо, призывающее к общему перерыву в развитии технологии ИИ.

Подписанты утверждали, что паузу следует использовать для укрепления регулирования и обеспечения безопасности систем ИИ.

Крупные технологические компании, такие как Google, Meta и Microsoft, годами работали над системами искусственного интеллекта, ранее известными как машинное обучение или большие данные, чтобы помочь с переводами, поиском и целевой рекламой.

Маск сказал, что когда-то он был близким другом соучредителя Google Ларри Пейджа, и они говорили о безопасности ИИ.

«Похоже, он действительно хотел, чтобы цифровой сверхразум, по сути, цифровой бог, появился как можно скорее», — сказал Маск о Пейдже.

«Нельзя просто бежать вперед и надеяться на лучшее».

В конце прошлого года OpenAI усилила интерес к ИИ, запустив ChatGPT, который может генерировать естественно звучащий текст из короткой подсказки.

Маск стал соучредителем OpenAI, но покинул компанию в 2018 году.

С тех пор Microsoft объявила, что инвестирует миллиарды долларов в OpenAI и применила эту технологию в своей службе интернет-поиска Bing .

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