Увидев этот мех в форме шара, никто не мог догадаться, что это такое. Но исследование показало, что это была маленькая белка которая умерла во время спячки.

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Некоторое время назад в Канаде был найден клубок мягкого меха, в котором также чувствовались когти и конечности. Но сразу не было понятно, что же все-таки представляла собой эта шарообразная форма. Но после иследования ученые выяснили, что клубок меха — это мумия. На самом деле это мумия белки, умершей во время спячки около 30 000 лет назад. Этот меховой шар был найден в 2018 году копателями с золотых приисков Клондайк на территории Юкон в Канаде. Теперь он будет выставлен в Интерпретативном центре Юкона-Берингия (YBIC) в Уайтхорсе.

Рентгеновское сканирование показало, что это была белка Считается, что эта шарообразная форма принадлежит арктическому суслику (Urocitellus parryi). Этот вид, очень похожий на современных сусликов, существует до сих пор и встречается в районе, где была найдена мумия. Исследователи назвали эту белку «Хестер», потому что она была найдена в месте под названием Хестер.

Этот великолепный образец скоро будет показан в музее. Грант Зазула, палеонтолог, исследовавший белку, говорит, что, когда исследователи увидели эту шарообразную форму, было очень сложно догадаться, что это такое. Но когда стали видны маленькие лапы и когти, стал виден маленький хвостик и уши, тогда ученые догадались кто это. Исследователи обнаружили, что белка хорошо сохранилась. Зимуют белки в пещерах, скручиваясь в клубок.

Исследователи считают, что Хестер в момент смерти впадала в спячку. Полярные белки впадают в спячку, свернувшись клубком в пещерах. Исследователи не хотели открывать этот беличий мячик, потому что боялись, что он может разломаться одряхлев за такое долгое время. Поэтому местный ветеринар доктор Джесс Хит сделал рентгеновский снимок, чтобы увидеть, насколько хорошо он сохранился внутри. Хит предположил, что со временем кости белки стерлись из-за выщелачивания кальция, а это означает, что внутренняя часть мяча будет в плохом состоянии. Однако рентгеновские снимки показали, что скелет белки очень хорошо сохранился, как у живого арктического суслика.

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Клондайкские золотые прииски известны открытием мумифицированных животных. В июне 2022 года здесь был найден прекрасно сохранившийся мамонтенок, которому около 30 000 лет. В 2016 году в этом районе также был найден волчонок возрастом 57 000 лет.