Два астрофотографа Эндрю Маккарти и Джейсон Гензель создали самое детальное фото солнца.

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Картинка, которую вы видите выше, является самой четкой фотографией солнца на данный момент. На ней видны волны огня, распространяющиеся по поверхности звезды. Виден солнечный ветер, поднимающийся с поверхности. Можно увидеть плазменные волны, плывущие, как змеи. На создание этого фото ушло 90 тысяч снимков.

Такое огромное количество снимков позволило сделать эту фотографию очень детальной. Его создали два астрофотографа Эндрю Маккарти и Джейсон Гензель. Для этого они воспользовались данными НАСА. Такого красивого и детального фото солнца до сих пор не было.

Эндрю и Джейсон также использовали некоторые из своих фотографий для создания этой картины. Кроме того, использовались фотографии, сделанные космическим кораблем NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO). Этот космический аппарат был запущен в 1995 году совместно НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА).

Фото называется Fusion of Helios. Авторы показали движение, происходящее на поверхности Солнца.

Самая большая проблема заключалась в том, чтобы сопоставить изображения камеры и спутника. На этом снимке показан и самый внешний слой солнца, то есть корона. Наряду с этим на фото видна и Хромосфера, то есть тонкий слой плазмы, который появляется между короной и видимой поверхностью солнца.

На этом фрагменте виден солнечный торнадо, исходящий от Солнца. Этот торнадо был равен высоте 14 земель.

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