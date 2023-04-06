Недавно ChatGPT опубликовал ложную статью, в которой уважаемого профессора обвинил в сексуальном насилии над студентами.

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Джонатан Терли, заведующий кафедрой права общественных интересов Шапиро в Университете Джорджа Вашингтона, был потрясен, когда узнал, что ChatGPT назвал его в рамках исследовательского проекта ученых-юристов, которые подвергали кого-то сексуальным домогательствам.

Врезультате странного инцидента чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT в рамках исследования ложно включил невиновного и уважаемого профессора права в США в список ученых-юристов, которые в прошлом подвергали студентов сексуальным домогательствам.

«ChatGPT недавно опубликовал статью, в которой меня обвинили в сексуальном насилии над студентами», — написал Джонатан Терли в Twitter.

В статье, опубликованной в USA Today, он написал, что получил любопытное электронное письмо от коллеги-профессора права об исследовании, которое он провел на ChatGPT о сексуальных домогательствах со стороны профессоров.

«Программа сразу же сообщила, что меня обвинили в сексуальных домогательствах в статье Washington Post 2018 года после того, как я "щупал" студентов юридического факультета во время поездки на Аляску», — сказал Терли.

Дело в том, что он никогда не ездил на Аляску со студентами, и The Post никогда не публиковала подобную статью.

Терли сказал, что его «никто никогда не обвинял в сексуальных домогательствах или нападениях».

«Что наиболее поразительно, так это то, что это ложное обвинение было не просто сгенерировано ИИ, но якобы основано на статье Post, которой никогда не существовало», — написал он.

Тем временем Брайан Худ, региональный мэр округа Хепберн в Австралии, пригрозил подать в суд на OpenAI, если принадлежащая Microsoft компания не исправит ложную информацию о нем.

Сообщается, что ChatGPT назвал Худа осужденным преступником, замешанным в прошлом и реальном скандале со взяточничеством в Резервном банке Австралии (RBA).

По словам Терли, использование ИИ и алгоритмов может придать цензуре ложный налет науки и объективности.

«Даже если люди могут доказать, как в моем случае, что история ложная, компании могут «обвинить в этом бота» и обещать только изменения в системе», — сказал он.

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