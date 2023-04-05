Илон Маск защищал свое решение взимать плату за наличие подтвержденной учетной записи

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3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

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Илон Маск , владелец Twitter, защищает свое неоднозначное решение взимать плату с пользователей за наличие подтвержденной учетной записи, предсказывая, что социальные сети, которые не последуют этому примеру, в конечном итоге рухнут, наводненные фальшивыми учетными записями.

Маск сделал это заявление накануне изменения системы проверки Twitter, которое должно вступло в силу 1 апреля.

«Основная проблема здесь заключается в том, что (легко) буквально создать 10 000 или 100 000 фальшивых аккаунтов в Твиттере, используя только домашний компьютер и современный искусственный интеллект», — сказал Маск в ходе сессии вопросов и ответов в Твиттере.

«Вот почему мы действительно усердно работали с проверкой, когда любой, кто проходит проверку, требует действительный номер телефона и кредитную карту», — добавил он. «Я предсказываю, что любая социальная сеть, которая этого не делает, потерпит неудачу».

Бизнесмен также отчаянно пытается найти способ получить достаточный доход для компании, которая, потеряла более половины своей стоимости с тех пор, как он купил ее более чем за 40 миллиардов долларов.

Изменение платформы вызывает много опасений у компаний, знаменитостей, политиков и журналистов, которые используют Твиттер в качестве одного из своих основных средств массовой информации и доверие которых зависит от синего значка проверки.

Это также поднимает вопрос о потенциальных самозванцах и шутниках, которые будут платить за проверку поддельных учетных записей.

В США подписка на Twitter Blue стоит 8 долларов в месяц, 11 в магазине Apple.

С момента своего создания в 2009 году синий значок проверки стал важным значком, обеспечивающим пространство доверия для многих пользователей.

Однако Маск всегда считал этот ярлык символом некой системы цифрового класса, поэтому открытие сертификации для всех, кто может за нее заплатить, было одним из первых решений, которые миллиардер принял, купив соцсеть.

Запуск первой версии подписки вызвал волну фальшивых аккаунтов, которые даже выдавали себя за самого Маска и вынудили его отступить, но не раньше, чем он потерял многих своих рекламодателей, жизненно важный источник дохода для платформы.

Белый дом, который сохранит специальный символ как государственное учреждение, уже объявил, что не будет оплачивать счета своих сотрудников, сообщает специализированный сайт Axios.

Точно так же большинство СМИ и компаний ждут, как пойдет дело, прежде чем решить, платить ли тысячу долларов в месяц и дополнительно 50 долларов за каждую учетную запись в Соединенных Штатах.

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