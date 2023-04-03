Белый дом, New York Times, Леброн Джеймс и многие другие отказываются платить Twitter.

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Twitter представил свою систему проверки в 2009 году, чтобы защитить знаменитостей от выдачи себя за другое лицо, но теперь Илон Маск хочет, чтобы все платили за Blue Badge, и этот шаг не понравился многим знаменитостям на платформе. Теперь Маск хочет, чтобы каждый платил 8 долларов в месяц за проверенную синюю галочку, а все устаревшие синие значки исчезнут в любой момент.

Белый дом и New York Times уже отказались оплачивать Verified Blue сервисом подписки. Леброн Джеймс, самый высокооплачиваемый игрок NBA всех времен, зарабатывающий более 40 миллионов долларов в год, отказался платить Twitter. «Вы догадываетесь, что моя синяя галочка скоро исчезнет, потому что, если вы меня знаете, мне не зачем платить», — написал он.

Актер Уильям Шетнер написал Маску в Твиттере: «Теперь вы говорите мне, что я должен платить за то, что вы дали мне бесплатно?» Майкл Томас, ресивер NFL «Нью-Орлеан Сэйнтс», написал: «В любом случае никому больше не нужна эта рваная синяя клякса. Активист-адвокат Моника Левински опубликовала набор скриншотов, на которых показаны несколько аккаунтов в Твиттере. Она написала: «Ну, это будет весело».

Между тем, Twitter, удалил синий значок New York Times всего через неделю после объявления новой политики сохранения значков подтверждения.

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