В течение долгого времени Илон Маск говорил о проблемах Twitter и внес радикальные изменения в программу проверки Twitter.

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Илон Маск снова нанес удар! На этот раз генеральный директор Twitter, похоже, предложил вознаграждение за отслеживание источника «ботнетов» на платформе.

В течение долгого времени Илон Маск говорил о проблемах Twitter и внес радикальные изменения в программу проверки Twitter, которые, как он утверждает, решат проблему с ботами.

Награда в 1 миллион долларов

Теперь Маск, кажется, предложил награду в 1 миллион долларов любому, кто сумеет найти источник «ботнетов» после того, как Twitter в пятницу сделал некоторые из своих алгоритмов открытыми.

Когда ботнеты захватывают несколько учетных записей, они могут ограничить доступ многих учетных записей путем массовой блокировки, отписки и сообщений с жалобами о них.

«Кто стоит за этими ботнетами? Награда в миллион долларов в случае обнаружения», — написал Маск в Твиттере после того, как Стивен Тей показал, после анализа кода, как пользователи Twitter Blue получают поддержку платформы.

В той же ветке Тей объяснил, как алгоритм часто может создавать «петли негативной обратной связи», которые влияют на «репутацию показателя» на основе сообщений о злоупотреблениях или спаме — наряду с отключением звука или блокировкой.

В твите пользователь el gato malo предложил Илону Маску учитывать оценку репутации на основе отключения звука, блокировки и сообщений, исходящих от проверенных учетных записей.

Кроме того, выпуск открытого исходного кода Twitter позволил сделать несколько интересных выводов. Для начала Джейн Вонг рассказала, как алгоритм Twitter специально помечает твиты Маска, а также помечает таких знаменитостей, как Кэти Перри, Барак Обама и основатель Twitter Джек Дорси, как «тестовые аккаунты».

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