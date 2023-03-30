Исследователи KAIST разрабатывают технологию на основе искусственного интеллекта, которая позволит перемещаться по разным ландшафтам без визуальных и тактильных датчиков.

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Исследователи из KAIST разработали технологию «слепоходящего» робота, который может двигаться, не падая, без помощи визуальных или тактильных датчиков.

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Разработана технология «слепоходящего» робота, который может двигаться, не падая, без помощи визуальных или тактильных датчиков, например, в кромешную тьму или в задымленных местах стихийных бедствий.

Исследовательская группа кафедры электротехники и электроники KAIST под руководством профессора Мён Хёна (Future City Robot Lab) объявила 29 числа, что они разработали технологию управления роботом, который может нормально ходить в различных нетипичных условиях.

Исследовательская группа обнаружила, что если эту систему управления под названием «DreamWalk» установить на четвероногого робота, то можно создавать принципиально новые типы роботов.

По словам исследователей, существующие контроллеры шагающих роботов основаны на моделях кинематики или динамики. Однако эта технология в значительной степени зависит от способности воспринимать окружающее.

С другой стороны, метод, разработанный исследователями KAIST, основан на глубоком обучении с подкреплением, одним из методов обучения искусственного интеллекта, и может быстро вычислять соответствующие команды управления для каждого двигателя шагающего робота на основе данных о различных средах, полученных с помощью симулятора. Исследовательская группа сказала: «Его можно легко применить к различным шагающим роботам, потому что нет необходимости в отдельном процессе настройки».

Робот Dreamwalker легко преодолевает препятствие в две трети своего роста.DreamWalk, разработанный исследовательской группой, в основном состоит из сети оценки контекста, которая оценивает информацию о земле и роботе, и сети политик, которая вычисляет команды управления. Сеть оценки контекста оценивает наземную информацию и состояние робота с помощью инерциальной информации. Сеть политик выдает команду оптимального управления на основе этой информации.

После процесса обучения, продолжавшегося около часа, исследовательская группа использует инерциальный датчик (IMU) внутри робота для измерения углов суставов, чтобы быстро сравнить, какая среда похожа на различные среды, изученные в моделировании, не глядя на окружающую местность, и подавать соответствующие команды управления роботу, которые, передаются на двигатели.

DreamWalker, четвероногий шагающий робот, оснащенный технологией DreamWalk, и исследователи. Слева направо: профессор Мёнхён, Ли Мадея Асвин Нарендра, Ю Бёнхо и О Минхо, аспиранты. Исследователи добавили, что в результате теста на способность ходить робот DreamWalker использовал эту технологию, чтобы преодолевать неровности на две трети своего роста, такие как улицы с множеством лежачих полицейских и открытая местность с множеством корней деревьев и гравием. Скорость ходьбы, которую робот показал в эксперименте, составляла от 0,3 до 1,0 м в секунду.

Исследовательская группа ожидает, что технология DreamWalk будет полезна для роботов, используемых в условиях стихийных бедствий, поскольку они могут ходить даже в дыму или тумане, не подвергаясь влиянию погодных условий или дня и ночи, поскольку не используют камеры или лидар.

Исследовательская группа представит технологию DreamWalk на Международной конференции по робототехнике и автоматизации (ICRA), которая пройдет в Лондоне в конце мая.

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