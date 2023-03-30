Генеральный директор Twitter Илон Маск усложнил использование Twitter

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Twitter был куплен Маском в прошлом году за 44 миллиарда долларов, и с тех пор дела платформы не радуют.

Илон Маск принял бразды правления Twitter еще в октябре прошлого года, и прошло более четырех месяцев с тех пор, как Маск произвел радикальные изменения в компании, в том числе уволил руководителей высшего звена и целые команды из разных стран. Маск заверил, что сделает Twitter платформой для свободы слова и даст платформе возможность зарабатывать больше доходов.

Он точно не сказал, как будет работать часть зарабатывания денег, но за последние несколько месяцев мы наблюдаем изменения в Twitter и то, как Маск планирует управлять компанией, которую он купил за огромные 44 миллиарда долларов после многочисленных юридических баталий в 2022 году.

Вот как изменился Twitter с тех пор, как Маск пришел к власти в прошлом году.

ВИДЕТЬ ТВИТЫ ОТ ВСЕХ, БУКВАЛЬНО

Если вы посмотрите на свою ленту в Twitte, вам, вероятно, будет интересно, где контент от людей, на которых вы на самом деле подписаны. Twitter добавил две новые вкладки «Для вас» и «Подписки», и технически «Для вас» должен давать вам твиты от людей, которых вы знаете или на которых подписаны. Оказывается, ваша лента полна твитов от случайных людей, за которыми, как ни странно, следят люди, за которыми вы следите. Что ж, если это утверждение звучит запутанно, просто взгляните на свой TL, и вы поймете, о чем речь.

ГОЛУБЫЕ ТИКИ ТВИТТЕРА НА ПРОДАЖУ

Илон Маск решил, что значок с синей галочкой (подтвержденный) в вашем аккаунте в Twitter стоит своей цены. Итак, теперь вам нужно заплатить, чтобы иметь подписку Blue, которая дает вам синюю галочку. С момента своего создания Twitter ценил выдачу проверенных значков учетным записям, но теперь вам просто нужно платить 7 или 11 долларов в месяц и подтверждать учетную запись. Мы уже видели, как многие знаменитости жалуются на отсутствие должной осмотрительности при выдаче синей галочки и облегчении для любого человека проверки учетной записи для учетной записи клона. Раньше синюю галочку нужно было зарабатывать, теперь она продается всем желающим.

БОЛЬШЕ НЕ НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

Поскольку учетные записи Twitter проверяются за определенную плату, это заставляет вас усомниться в достоверности информации, которой делятся так называемые проверенные учетные записи известных людей. Как упоминалось выше, Twitter нужен строгий механизм для выставления синих галочек, иначе он потеряет все доверие, которое он создавал за эти годы.

ОБНОВЛЕНИЕ ЛЕНТЫ TWITTER, НО ПОЧЕМУ

В последние несколько дней вы, возможно, заметили, что лента Twitter обновляется, прежде чем вы сможете прочитать ее содержимое. Это стало раздражающей проблемой для пользователей, которые даже отметили Маска, чтобы пожаловаться и попросить его немедленно исправить беспорядок. Возможно, Маск пытается настроить производительность Twitter для несиних пользователей и заставить их платить за услугу, которая также дает им кнопку редактирования, возможность загружать видео в качестве 1080p и еще несколько преимуществ.

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