Google заключил партнерское соглашение с Глобальной информационной сетью по защите здоровья





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Google запускает новую функцию в своей поисковой системе, которая призвана помочь людям оставаться в безопасности во время сильной жары. Функция, известная как «оповещения об экстремальной жаре», предоставит пользователям информацию о том, как быть в безопасности во время сильной жары.

Компания сделала объявление в своем блоге, заявив, что новая функция является частью ее более широких усилий, направленных на то, чтобы помочь людям получить доступ к точной и своевременной информации по важным темам. Оповещения будут срабатывать, когда локальная температура достигнет определенного порога, и они появятся в верхней части страницы результатов поиска по релевантным запросам.

Оповещения об аномальной жаре в поиске Google

В течение нескольких лет Google доставлял оповещения о стихийных бедствиях, таких как лесные пожары, землетрясения, ураганы и другие, и теперь он расширится и будет включать волны тепла. По данным компании, эта новая функция вводится в связи с всплеском интереса к тепловым волнам во всем мире, который достиг рекордного уровня в июне 2022 года.

Когда пользователи ищут информацию, связанную с экстремальной жарой, Google теперь будет отображать предупреждение, которое предоставляет информацию о том, когда ожидается начало и окончание периода сильной жары. Эта информация может быть чрезвычайно полезна для людей, которые хотят спланировать свои мероприятия на свежем воздухе или принять необходимые меры предосторожности, чтобы избежать неблагоприятных последствий сильной жары.

В дополнение к ожидаемым датам начала и окончания аномальной жары Google также предоставляет полезные советы о том, как сохранять прохладу во время сильной жары. Эти советы могут включать в себя такие вещи, как оставаться в зданиях с кондиционерами, пить много воды, носить свободную и светлую одежду и избегать напряженной физической активности в самые жаркие периоды дня. Предоставляя эти советы, Google стремится помочь людям оставаться в безопасности и избегать проблем со здоровьем, связанных с жарой.

Google заключил партнерское соглашение с Глобальной информационной сетью по защите здоровья от жары чтобы гарантировать, что информация, которую он предоставляет в своих предупреждениях о наступлении сильной жары, является точной и актуальной. Это партнерство подчеркивает важность точной информации для защиты здоровья населения во время экстремальных погодных явлений. Работая с экспертами в этой области, Google может предоставить пользователям максимально достоверную информацию, которая может помочь им принять обоснованные решения о том, как оставаться в безопасности во время сильной жары. Новые предупреждения о наступлении жары появятся в ближайшие месяцы.

Функция Google Tree Canopy распространяется на большее количество регионов

Google объявил о расширении своего инструмента Tree Canopy, который объединяет искусственный интеллект и аэрофотоснимки, чтобы помочь городам проанализировать существующий лесной покров и улучшить свои программы городского лесоводства. Инструмент теперь доступен почти в 350 городах мира, включая Атланту, Балтимор, Буэнос-Айрес , Лиссабон, Мехико, Париж, Сидней, Торонто и другие. Кроме того, в следующем году Google намерен распространить этот инструмент на тысячи других городов.

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