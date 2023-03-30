На фотографиях можно увидеть значительный ущерб зданиям, домам и инфраструктуре.

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24 марта два мощных торнадо обрушились на Миссисипи, США, оставив после себя разрушения и более 25 жертв. Их траекторию можно было увидеть из космоса, а изображения были получены НАСА с помощью прибора Operational Land Imager-2 (OLI) с Ландсат 9.

Вот как НАСА сделало снимки торнадо

Первый из сильных торнадо, опустошивших Миссисипи, прошел недалеко от границы с Луизианой, где район Роллинг-Форк был одним из самых разрушенных, где сильные порывы ветра достигали более 270 километров в час, разрушая дома, деревья и все на своем пути.

Изображения, опубликованные Земной обсерваторией НАСА, показывают траекторию торнадо, классифицированного как EF3, с максимальной скоростью ветра 240 километров в час. Через день после EF3 25 марта через Миссисипи прошел еще один торнадо EF. Фотографии были сделаны Landsat 9, но EF4 нельзя было наблюдать, потому что он был вне поля зрения прибора космического агентства.

На спутниковых снимках видны разрушения

Изображения разрушений, оставленных торнадо в минувшие выходные, также были опубликованы космической технологической компанией Maxar, показывающие разрушения в Роллинг-Форк, штат Миссисипи.

По словам Max, на фотографиях можно увидеть значительный ущерб зданиям, домам и инфраструктуре по всему району, поскольку торнадо двигался с юго-запада на северо-восток прямо через город.

После торнадо президент США Джо Байден приказал направить штату федеральную помощь, включая субсидии на временное жилье, ремонт домов и кредиты под низкие ставки для покрытия убытков от незастрахованного имущества.

Со своей стороны, губернатор Тейт Ривз написал в Твиттере, что прохождение торнадо «является трагедией», говоря о «сокрушительном ущербе», нанесенном в пятницу вечером торнадо, обрушившимися более чем на 150 км в штате Миссисипи от с запада на восток.

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