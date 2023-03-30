В капсуле была обнаружена крупная утечка охлаждающей жидкости.

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Поврежденная капсула российского корабля "Союз МС-22" приземлилась во вторник, через три месяца после того, как из космического корабля начала течь охлаждающая жидкость, когда он был пристыкован к Международной космической станции (МКС).

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Модуль завершил почти двухчасовое возвращение с МКС без экипажа и приземлился в казахстанской степи во вторник днем, в нескольких сотнях километров от космодрома Байконур, где осуществляются российские космические запуски . Посадку транслировало в режиме онлайн российское космическое агентство Роскосмос.

Почему корабль «Союз» вернулся ?

В декабре прошлого года в капсуле была обнаружена крупная утечка охлаждающей жидкости, вызванная отверстием диаметром 0,8 мм во внешней оболочке. Эксперты говорят, что небольшой метеорит, вероятно, проколол конструкцию, когда она была пристыкована.

Снимки, сделанные за пределами МКС, показали, что охлаждающая жидкость выбрасывается в космос, в то время как Роскосмос заявил, что в какой-то момент температура внутри капсулы поднялась до 30 градусов по Цельсию.

Утечки побудили Роскосмос и американское космическое агентство НАСА изменить свои графики и отложить выходы в открытый космос.

В прошлом месяце Россия отправила на МКС резервную капсулу МС-23 и решила вернуть на Землю поврежденный МС-22 без экипажа.

Два российских космонавта Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелайн вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио , которые должны были вернуться на Землю в марте, теперь останутся на МКС до сентября.

Роскосмос сообщил, что капсула вернулась во вторник с 218 килограммами груза, включая результаты научных экспериментов и оборудование станции, которые будут проанализированы на Земле или повторно использованы в будущих миссиях.

Вашингтон и Москва поддерживали сотрудничество в космосе даже тогда, когда отношения достигли самого низкого уровня за последние десятилетия, астронавты всегда вместе размещались на МКС, а также вместе летали туда и обратно.

Россия заявила , что в будущем покинет МКС и запустит собственную независимую космическую станцию, хотя планы относительно того, как и когда, все еще обсуждаются.









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