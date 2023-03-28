Согласно расчетам, сейчас компания оценивается менее чем в 20 миллиардов долларов.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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Основатель Tesla и SpaceX купил Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре 2022 года. После поглощения компания претерпела ряд изменений, в основном массовые увольнения.

Теперь кажется, что ничто не помогло Twitter, и стоимость компании под руководством Маска упала вдвое. Согласно расчетам, приведенным в просочившейся записке, сейчас компания оценивается менее чем в 20 миллиардов долларов.

Каков план игры Илона Маска?

Мрачное изменение в оценке произошло по множеству причин. Во-первых, многие крупные рекламодатели покинули Twitter после прихода Маска к власти, унеся с собой львиный источник дохода. Как сообщала The Guardian, инвестиционная компания Fidelity обесценила долю Twitter на 56%.

Как сообщает Platformer, стоимость Twitter была измерена на основе предложения Илона Маска о предоставлении акций, которые обычно используются в качестве стимулов для сотрудников при покупке акций компании, которые не могут быть проданы в течение определенного периода времени. Такие субсидии на акции побуждают сотрудников удерживать свои акции до тех пор, пока не будет достигнута определенная цена, после чего они могут быть проданы за деньги.

Согласно внутреннему электронному письму Twitter, гранты на акции могут «продаваться каждые шесть месяцев на основе оценки третьей стороны».

Прежде чем уволить значительную часть сотрудников Twitter, Маск объявил, что Twitter находится в четырех месяцах от банкротства. Когда к власти пришел Илон Маск, в Twitter работало 7500 сотрудников, а сейчас их менее 2000.

Сообщается, что Илон Маск сказал сотрудникам, что видит «ясный, но трудный путь к оценке более чем в 250 миллиардов долларов», что подразумевает десятикратное повышение стоимости акций. Это означает, что Маск применит тот же подход, что и в случае со SpaceX, который позволяет сотрудникам продавать акции обратно.

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