Количество роботов, работающих на автомобильных заводах по всему миру, превысило 1 миллион.

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Автомобильная промышленность — одна из отраслей, где роботы используются больше всего. Можно сказать, что это именно та отрасль, которая выдвинула автоматизацию производства на передний план. В настоящее время на производственных предприятиях в основных странах-производителях автомобилей приходится более одного робота на каждые 10 рабочих. Заводы не могут работать без роботов. По мере увеличения количества производственных линий электромобилей темпы автоматизации производства ускоряются.

Международная федерация робототехники (IFR) объявила, что количество роботов, работающих на автомобильных заводах по всему миру, превысило 1 миллион. На его долю приходится треть промышленных роботов в мире.

Показателем степени достижения автоматизации производства является плотность роботов. Плотность роботов — это количество роботов на 10 000 рабочих. По данным федерации, Корея, которая занимает первое место в мире по плотности промышленных роботов, также является подавляющим лидером по плотности роботов в автомобильной промышленности. По состоянию на конец 2021 года их количество составляло 2867 единиц, что почти в три раза превышает средний показатель для промышленных роботов. Роботы — один на каждых четырех рабочих.

Недавно Hyundai Motor Company привлекла к себе внимание, решив впервые за 10 лет нанять нового производственника. Это хороший пример того, насколько Hyundai Motor Company уделяет большое внимание автоматизации производства. В прошлом году Корея произвела 3,76 млн автомобилей, заняв пятое место в мире.

Германия занимает второе место с 1500 единицами, третье — США с 1457 единицами, а Япония — четвертой с 1422 единицами.

Плотность роботов в автомобильной промышленности Китая, крупнейшего в мире производителя автомобилей, выпустившего 27,02 млн единиц в 2022 году, по-прежнему невысока и составляет 772 единицы, но количество роботов растет стремительными темпами. В 2021 году на китайских автомобильных заводах было установлено 61 598 роботов, или 52% от увеличенных 119 405 роботов.

В настоящее время мировая автомобильная промышленность переходит от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям, и роботы играют важную роль в этом процессе, — говорит Марина Бил, президент Международной федерации робототехники.

По данным федерации, автопроизводители, которые использовали роботов в основном на основных сборочных линиях, в последнее время используют роботов для процессов окончательной сборки и отделки.

Крупнейшие мировые автопроизводители планируют завершить переход на электромобили к середине 2030-х годов. Европейский союз объявил о планах прекратить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Китай также планирует прекратить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, при этом 50% новых автомобилей будут гибридами, а остальные 50% — чистыми электромобилями, подключаемыми гибридами или водородными автомобилями. США поставили цель увеличить долю электромобилей в продажах новых автомобилей до 50% к 2030 году.

Hyundai Motor Company приняла решение создать модельный ряд из более чем 17 электромобилей (EV) к 2030 году, включая замену всех моделей Genesis электромобилями с 2025 года.

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