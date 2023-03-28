В адрес TikTok поступали обвинения в том, что приложение может использоваться для сбора данных.

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TikTok находится под пристальным вниманием в нескольких странах и регионах. Недавно генеральный директор TikTok столкнулся с вопросами Конгресса США о предполагаемых связях приложения с правительством Китая. Между тем, несколько европейских стран частично или полностью запретили платформу коротких видео на правительственных устройствах. Теперь, как сообщается, Япония заявила, что планирует составить предложение о запрете социальных сетей. Согласно сообщению Reuters, законодатели от правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) планируют в следующем месяце составить предложение, призывающее правительство запретить такие сервисы, как TikTok, если они используются для кампаний по дезинформации.

В адрес TikTok поступали обвинения в том, что приложение может использоваться для сбора данных, цензуры контента и нанесения вреда психическому здоровью детей.

«Если будет подтверждено, что приложение было преднамеренно использовано определенной партией определенной страны для их операций влияния со злым умыслом…, следует рассмотреть вопрос о скорейшей остановке службы», — Норихиро Накаяма, старший член парламента от правящей партии.

Это предложение не будет нацелено на какую-то конкретную платформу. Следует отметить, что в Японии использование TikTok и других социальных сетей (SNS) уже запрещено на правительственных устройствах, которые обрабатывают конфиденциальную информацию.

По словам Накаямы, дальнейшие ограничения будут рассматриваться только после изучения и обработки данных. «Я считаю, что в первую очередь нам нужно дать возможность людям четко понимать, как обрабатываются данные всякий раз, когда возникают проблемы», — сказал Накаяма.

Индия ввела полный запрет TikTok еще в 2020 году. До сих пор парламент Великобритании, администрации Нидерландов и Бельгии, а также парламент Новой Зеландии запрещали TikTok на официальных устройствах. Недавно Франция также объявила, что использование таких приложений, как TikTok и Netflix, запрещено в «развлекательных» целях на официальных устройствах.

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