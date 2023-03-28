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Конгресс США начал слушания с генеральным директором TikTok Шоу Цзы Чу
TikTok и правительство США: почему соцсеть обвиняют в шпионаже и могут запретить.
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 Генеральный директор TikTok в Конгрессе США. 

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В четверг на фоне опасений, что компания имеет связи с правительством Китая и влияет на национальную безопасность конгресс США начал слушания с генеральным директором TikTok Шоу Цзы Чу.

«TikTok  неоднократно выбирал путь большего контроля, большей слежки и большего количества манипуляций. Их платформа должна быть запрещена», — заявила председатель комитета Палаты представителей по энергетике и торговле Кэти Макморрис Роджерс в начале слушаний.

Шоу Цзы Чу предстал перед комитетом, чтобы пройти несколько часов допроса республиканцами и демократами, которые опасаются, что Пекин использует приложение в шпионских или пропагандистских целях.

TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance,   находится под огромным давлением в странах Запада: правительственные чиновники в США, Великобритании и Канаде, а также Европейская комиссия были вынуждены удалить приложение со своих устройств.

Со своей стороны, республиканец Нил Данн из Флориды прямо спросил: «Шпионил ли ByteDance за американскими гражданами?»

Вопрос возникает после того, как в 2022 году появились сообщения о том, что компания  получила доступ  к данным о местоположении журналистов, пытаясь определить, какие сотрудники сливали информацию.  

Ультиматум США соцсети

Правительство США выдвинуло ультиматум: TikTok  должен быть выведен из под владения Китая или ему грозит полный запрет в стране.

Запрет станет беспрецедентным шагом против медиакомпании со стороны Вашингтона, поскольку он лишит 150 миллионов ежемесячных пользователей в стране приложения, которое стало культурным центром, особенно для молодежи, и основным источником развлечений после Netflix.

«ByteDance не является агентом Китая или какой-либо другой страны», — заявил Чу в комитете Палаты представителей.

«Мы считаем, что необходимы четкие и прозрачные правила, которые широко применяются ко всем технологическим компаниям — право собственности не лежит в основе решения этих проблем», — добавил он.

Платформа воспринимается как угроза национальной безопасности несколькими конгрессменами, которые обвиняют ее в предоставлении Пекину доступа к данным пользователей по всему миру.

Попытки парламента наложить вето на приложение возобновились после того, как в феврале Соединенные Штаты сбили китайский воздушный шар, обвиненный в том, что он является шпионским устройством.

Запрос Белого дома исходит от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), государственного агентства, отвечающего за оценку рисков всех иностранных инвестиций для национальной безопасности.

Ответ ТикТока

TikTok подтвердил AFP, что правительство США посоветовало ему отделиться от своего владельца, китайской группы ByteDance, чтобы его не запретили в США, поскольку на популярную платформу нарастает давление со стороны Пекина.

«Если цель состоит в том, чтобы защитить национальную безопасность, призывы к запрету или отчуждению не нужны, поскольку ни один из вариантов не решает проблемы отрасли с доступом и передачей данных», — заявил в среду представитель TikTok, с которым связалось AFP. 

«Мы по-прежнему уверены, что лучший способ решения проблем национальной безопасности — это защита пользовательских данных и систем в США с надежным мониторингом, расследованием и проверкой третьей стороной», — добавил представитель. 

Министерство иностранных дел Китая в четверг призвало Соединенные Штаты «прекратить неоправданные атаки» на платформу и осудило деловую среду, которая дискриминирует иностранные группы.

«Вопросы безопасности данных не должны использоваться некоторыми странами в качестве инструмента для расширения концепции национальной безопасности, злоупотребления государственной властью и необоснованного подавления компаний других стран», — заявил ее официальный представитель Ван Вэньбинь.

«Соединенные Штаты пока не представили никаких доказательств того, что TikTok угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

Новый закон может позволить президенту Джо Байдену наложить вето на социальную сеть

На прошлой неделе Белый дом отметил законопроект, принятый Сенатом США при двухпартийной поддержке, который дает президенту Джо Байдену право полностью запретить TikTok . Правительство США уже запретило должностным лицам федеральных агентств иметь приложение на своих устройствах в соответствии с законом, ратифицированным в начале января. 

Европейская комиссия и правительство Канады недавно приняли аналогичные решения в отношении мобильных телефонов своих чиновников.

По данным Insider Intelligence, приложение превзошло YouTube, Twitter, Instagram и Facebook по «времени, проведенной» взрослыми американцами на каждой из этих платформ в последние годы, и идет по пятам за Netflix.

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