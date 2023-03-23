Японская компания по исследованию Луны ispace успешно запустила посадочный модуль на лунную орбиту.

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Японская компания по исследованию Луны ispace успешно запустила посадочный модуль на лунную орбиту. Посадочный модуль Mission 1 выполнил свой первый маневр по выходу на лунную орбиту в соответствии с планом операции миссии во вторник в 10:24 японского стандартного времени.

«Лунный посадочный модуль HAKUTO-R Mission 1 в настоящее время находится на орбите Луны после маневра по выходу на лунную орбиту», — говорится в сообщении компании. После контролируемого включения главной двигательной установки посадочного модуля в течение нескольких минут маневр был успешно завершен. «Это достижение демонстрирует способность ispace успешно доставлять космические корабли и полезные нагрузки на стабильную лунную орбиту», — говорится в заявлении. Посадочный модуль должен приземлиться на Луне в конце следующего месяца.

В компании отметили, что ведут переговоры с несколькими мировыми компаниями о будущих лунных миссиях. До сих пор ни один частный космический аппарат не приземлился на Луну, кроме тех, которые запускались НАСА, Россией и Китаем. Как сообщает Space.com, если HAKUTO-R сможет совершить посадку, он развернет крошечный вездеход Rashid для космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, компания отметила, что за Mission 1 относительно быстро последуют два других полета на поверхность Луны. Mission 2 и Mission 3 должны быть запущены в 2024 и 2025 годах соответственно, а также будут способствовать программе НАСА Artemis.

По словам ispace, посадочный модуль Mission 3 доставит полезные грузы на поверхность, а также развернет два спутника связи на лунной орбите. Еще один частный космический аппарат, вращающийся вокруг Луны, — это CAPSTONE, управляемый для НАСА компанией Advanced Space из Колорадо. CAPSTONE прибыл на почти прямолинейную гало-орбиту ( NRHO ) вокруг Луны в ноябре прошлого года. Цели его миссии включают обмен навигационными данными между космическими кораблями, которые позволят будущим космическим кораблям определять свое местоположение относительно Луны, не полагаясь исключительно на отслеживание с Земли; заложить основу для коммерческой поддержки будущих лунных операций; и получить опыт небольших специализированных запусков CubeSats за пределы низкой околоземной орбиты, на Луну и за ее пределы.

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