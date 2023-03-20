Ученые сняли анимационное видео изменения поверхности Земли.

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Поверхность земли непрерывно менялась в течение 100 миллионов лет. Раньше здесь был один гигантский континент. Который со временем распался на более мелкие части.

В этом 21-секундном видео рассказывается история длиной в 100 миллионов лет, тут показано, как верхний слой земли постоянно менялся из-за движения тектонических плит. Как началось образование гор. Как образовались котловины и долины. Как расступились моря. На видео хорошо видно, как происходит движение тектонических плит. Как верхний слой земли, т.е. земная кора, отделяется друг от друга, сталкивается друг с другом. Вулканы начинают извергаться. Происходят землетрясения.





Тристан Саллес, старший преподаватель геолого-геофизических исследований Сиднейского университета, сказал, что движение континентов очень подробно изучалось на протяжении десятилетий.

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Отчет об этой видео модели недавно был опубликован в журнале Science Journal. В нем рассказывается, как Пангея начала распадаться на части 200 миллионов лет назад. История разделения Африки и Южной Америки хорошо видна в этом видео. Как дрейфуют континенты Северного полушария также видно. Геолог Лоран Хассон из Института наук о Земле в Гренобле, Франция, сказал, что мы впервые смоделировали ближайшую историю Земли. Затем, понимая динамику, была подготовлена эта модель. При этом были изучены старые модели, документы и многие другие научные отчеты, легли в основу исследования. Видео также показывает формирование Гималаев и плато Тибета, появившихся на границе Индии и Китая от 6 до 30 миллионов лет назад.