Огромная коллекция человеческих мозгов хранится в подвале университета Оденсе в Дании.

Университет Оденсе в Дании обладает самой большой в мире коллекцией человеческого мозга. Эти мозги накапливаются в течение последних четырех десятилетий и хранятся в подвале университета. Всего здесь хранится погруженными в формалин 9479 мозгов, извлеченных из тел умерших людей.

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Особенность в том, что на каждый мозг нанесена этикетка, на которой проставлены какие-то цифры. На самом деле эти мозги принадлежат тем умершим людям, которые были психически больны. Это лаборатория всемирно известного датского психиатра Эрика Стромгрена. Здесь он изучает мозг психически больных. Они пытаются понять разницу между мозгом тех, кто умирает из-за разных психических заболеваний.

Исследования мозга начались с 1945 года.

Йеспер Ваци Краг, специалист по истории психологии, рассказал, что на самом деле такого рода эксперименты начались еще в 1945 году. Это своего рода экспериментальное исследование. Эрик Стромгрен и его коллеги считают, что они могут получить новую информацию, связанную с психическими заболеваниями, что впоследствии поможет создать новые лекарства для улучшения состояния таких людей.

Части мозга некоторых людей хранятся в морозильной камере.

Цель - раскрыть секреты мозга.

Цель эксперимента Эрика также состоит в том, что он хочет понять глубокие тайны разума. Эти мозги были извлечены из тел психически больных людей. Мозги изымались в больницах после вскрытия. Естественно с согласия родственников погибших. Йеспер говорит, что в Дании много государственных больниц, где лечат таких больных. Когда такие люди умирают, эти больницы связываются с университетом Оденсе. После вскрытия мозг передается в дар университету. Исследователи надеются что изучая мозг, можно будет излечить психические заболевания.

Раньше в Дании психически больных людей считали обузой для общества. С 1929 по 1967 год душевнобольных стерилизовали. До 1989 года им приходилось спрашивать разрешения у правительства, чтобы пожениться. Они не имели права иметь детей. Потому что была вероятность возникновения проблем и у них. В то время все психически больные после смерти подвергались вскрытию.

Когда заговорили о правах пациентов.

Исследование началось в 1982 году. До 2018 года все мозги хранились в Орхусе, западная Дания. Позже исследование перевели в университет Оденсе. Пациенты, чьи мозги хранятся здесь, были жертвами таких болезней, как слабоумие, шизофрения, биполярное расстройство и депрессия.

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Директор этого университета сказал, что ранее люди обсуждали и оспаривали целесообразность сохранения мозгов таких пациентов. Но сейчас, после просветительской работы, когда люди узнали, что здесь проводится эксперимент на благо общества, треволнения утихли.