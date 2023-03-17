Владелец Pornhub MINDGEEK приобретен канадской частной инвестиционной компанией.



Частная инвестиционная компания из Канады Ethical Capital Partners (ECP) купила MindGeek, владельца развлекательных платформ для взрослых, таких как Pornhub, Brazzers и Redtube. MindGeek заявила, что будет продолжать свои исследования и внедрять новейшие и наилучшие доступные протоколы онлайн-безопасности, чтобы оставаться лидером мирового уровня в области доверия и безопасности, и что «ее платформы безопасны и надежны для взрослых».



Фади Мансур, партнер-основатель ECP, сказал: «В MindGeek мы видим динамичный технологический бренд, основанный на доверии, безопасности и соблюдении нормативных требований, и теперь мы будем использовать ресурсы и опыт ECP в области регулирования, финансов и взаимодействия с общественностью. Благодаря нашему обширному опыту появляется уникальная возможность вместе стать лучше».



ECP заявила, что Интернет должен быть безопасным для всех, в основе должны лежать защита детей, защита интимных изображений и цифровое самоопределение.



«MindGeek будет играть ведущую роль в борьбе с нелегальным контентом в Интернете», — заявили в компании.



Условия сделки публично не разглашаются. (IANS)