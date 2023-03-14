Apple работает над дополнительными функциями, связанными со слухом и здоровьем.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

реклама

По словам Марка Гурмана из Bloomberg Apple планирует добавить новые функции для здоровья в линейку продуктов AirPods, но не раньше 2025 года. Хотя Apple еще не поделилась подробностями о своих планах по запуску новых функций для AirPods, ориентированных на здоровье, в предыдущих отчетах говорилось, что фирма также работает над новой версией своих AirPods, которые будут конкурировать с менее дорогими беспроводными наушниками.

В своем последнем информационном бюллетене Power On Марк Гурман из Bloomberg заявляет, что Apple работает над новыми датчиками состояния здоровья, включая «способность получать какие-то слуховые данные». По словам Гурмана, эта функция, скорее всего, появится в ближайшие пару лет. Это намекает на то, что новые датчики здоровья на AirPods можно будет увидеть в 2025 году.

Гурман отмечает, что Apple уже работает над дополнительными функциями, связанными со слухом, которые доступны в моделях AirPods Pro, включая Live Listen и Conversation Boost.

Предполагается, что эта функция поможет измерять температуру, частоту сердечных сокращений, уровень потоотделения и многое другое посредством контакта с кожей и с помощью встроенных датчиков движения.

Между тем, Apple, как сообщается, также работает над новым поколением AirPods, которые могут быть названы AirPods Lite. Предполагаемые AirPods, вероятно, будут конкурировать с более доступными наушниками с целевой ценой 99 долларов. Кроме того, может быть улучшенная версия наушников-вкладышей AirPods Max.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде