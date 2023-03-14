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По словам Марка Гурмана из Bloomberg Apple планирует добавить новые функции для здоровья в линейку продуктов AirPods, но не раньше 2025 года. Хотя Apple еще не поделилась подробностями о своих планах по запуску новых функций для AirPods, ориентированных на здоровье, в предыдущих отчетах говорилось, что фирма также работает над новой версией своих AirPods, которые будут конкурировать с менее дорогими беспроводными наушниками.
В своем последнем информационном бюллетене Power On Марк Гурман из Bloomberg заявляет, что Apple работает над новыми датчиками состояния здоровья, включая «способность получать какие-то слуховые данные». По словам Гурмана, эта функция, скорее всего, появится в ближайшие пару лет. Это намекает на то, что новые датчики здоровья на AirPods можно будет увидеть в 2025 году.
Гурман отмечает, что Apple уже работает над дополнительными функциями, связанными со слухом, которые доступны в моделях AirPods Pro, включая Live Listen и Conversation Boost.
Предполагается, что эта функция поможет измерять температуру, частоту сердечных сокращений, уровень потоотделения и многое другое посредством контакта с кожей и с помощью встроенных датчиков движения.
Между тем, Apple, как сообщается, также работает над новым поколением AirPods, которые могут быть названы AirPods Lite. Предполагаемые AirPods, вероятно, будут конкурировать с более доступными наушниками с целевой ценой 99 долларов. Кроме того, может быть улучшенная версия наушников-вкладышей AirPods Max.