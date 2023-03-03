TikTok подвергается усиленному контролю со стороны правительств многих стран по вопросам безопасности и конфиденциальности данных.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

реклама

TikTok, популярное среди молодежи приложение для коротких видеороликов, в настоящее время находится под пристальным вниманием всего мира из-за опасений, что оно принадлежит китайцам. Правительства всего мира опасаются, что Пекин может использовать его для сбора информации о пользователях или распространения прокитайских нарративов и фейковых новостей. TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Вот страны, где TikTok запрещен или как-то ограничен.

1 - Индия: полностью запрещен

В июне 2020 года TikTok был запрещен на всех устройствах из-за опасений, что приложение может угрожать безопасности и целостности страны. TikTok полностью прекратил свою деятельность в стране, во всяком случае официально.

2 - Афганистан: полностью запрещен

В 2022 году талибы запретили TikTok в стране, чтобы «предотвратить введение молодого поколения в заблуждение». Однако запрет еще не вступил в силу.

3 - Пакистан: ограничения

TikTok столкнулся с несколькими запретами в этой стране, последний из которых был принят в ноябре 2022 года. Правительство Пакистана утверждает, что приложение содержит неприемлемые и непристойные материалы.

4 - Тайвань: полностью запрещен

В декабре 2022 года TikTok был полностью запрещен на Тайване, и было начато расследование его предполагаемой незаконной деятельности на острове.

5 - США: Запрещено на правительственных устройствах

Правительство США запретило использование TikTok на устройствах, предоставленных федеральным правительством, из-за опасений по поводу национальной безопасности, связанных с его китайской материнской компанией ByteDance. Есть опасения, что правительство Китая может использовать TikTok для доступа к таким устройствам и получения информации об американских пользователях.

6 - ЕС: Запрещено на устройствах официальных лиц ЕС

В качестве меры безопасности исполнительная власть Европейского союза запретила сотрудникам устанавливать TikTok на свои телефоны. Страны включают Швецию, Данию и другие.

7 - Канада: Запрещено на правительственных устройствах

Федеральное правительство Канады заявило, что вскоре запретит установку TikTok на свои официальные устройства из-за потенциальных рисков для конфиденциальности и безопасности. Кроме того, приложение будет удалено с мобильных телефонов, выпущенных правительством Канады.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде