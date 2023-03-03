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Тикток полностью запрещен в 7 странах, но в США только ограничен
TikTok подвергается усиленному контролю со стороны правительств многих стран по вопросам безопасности и конфиденциальности данных.
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TikTok, популярное среди молодежи приложение для коротких видеороликов, в настоящее время находится под пристальным вниманием всего мира из-за опасений, что оно принадлежит китайцам. Правительства всего мира опасаются, что Пекин может использовать его для сбора информации о пользователях или распространения прокитайских нарративов и фейковых новостей. TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Вот страны, где TikTok запрещен или как-то ограничен. 

1 - Индия: полностью запрещен

В июне 2020 года TikTok был запрещен на всех устройствах из-за опасений, что приложение может угрожать безопасности и целостности страны. TikTok полностью прекратил свою деятельность в стране, во всяком случае официально. 

2 - Афганистан: полностью запрещен

В 2022 году талибы запретили TikTok в стране, чтобы «предотвратить введение молодого поколения в заблуждение». Однако запрет еще не вступил в силу. 

3 - Пакистан: ограничения

TikTok столкнулся с несколькими запретами в этой стране, последний из которых был принят в ноябре 2022 года. Правительство Пакистана утверждает, что приложение содержит неприемлемые и непристойные материалы.  

4 - Тайвань: полностью запрещен

В декабре 2022 года TikTok был полностью запрещен на Тайване, и было начато расследование его предполагаемой незаконной деятельности на острове. 

5 - США: Запрещено на правительственных устройствах

Правительство США запретило использование TikTok на устройствах, предоставленных федеральным правительством, из-за опасений по поводу национальной безопасности, связанных с его китайской материнской компанией ByteDance. Есть опасения, что правительство Китая может использовать TikTok для доступа к таким устройствам и получения информации об американских пользователях. 

6 - ЕС: Запрещено на устройствах официальных лиц ЕС

В качестве меры безопасности исполнительная власть Европейского союза запретила сотрудникам устанавливать TikTok на свои телефоны. Страны включают Швецию, Данию и другие.  

7 - Канада: Запрещено на правительственных устройствах

Федеральное правительство Канады заявило, что вскоре запретит установку TikTok на свои официальные устройства из-за потенциальных рисков для конфиденциальности и безопасности. Кроме того, приложение будет удалено с мобильных телефонов, выпущенных правительством Канады.

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