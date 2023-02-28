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Никола Фокс, долгое время изучавшая Солнце, теперь станет новым научным руководителем НАСА. Никола изучает излучение исходящее от Солнца, его воздействие на планеты и спутники.
Американское космическое агентство НАСА впервые отдало женщине пост научного руководителя. 27 февраля 2023 года руководитель НАСА Билл Нельсон официально объявил, что Никола Фокс, старший научный сотрудник, долгое время изучавший Солнце, теперь станет научным руководителем НАСА.
Билл Нельсон похвалил прошлую работу 54-летнего Николы и сказал, что благодаря ее работе она много раз помогала спасти мир от солнечных бурь. Никола изучает влияние солнечных бурь, солнечных волн, солнечной радиации на планеты и спутники.
Благодаря исследованиям Николы Фокс НАСА подготовило спутник Parker Solar Probe для изучения Солнца. Никола также она была главным научным сотрудником в Solar Probe. Сейчас Никола возглавит научное управление НАСА, годовой бюджет которого составляет 7 миллиардов долларов.
Насколько важен отдел Николы в НАСА?
Это Управление по науке уже подготовило роботов, вездеход, посадочный модуль и т. п. для изучения Марса. Также именно здесь был создан космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST). Который постоянно ищет новые галактики, планеты и звезды в космосе.
Dr. Nicola Fox has been named the associate administrator for the agency’s Science Mission Directorate. She previously led the Heliophysics Division. As NASA’s head of Science, Fox’s portfolio includes more than 100 NASA missions to explore the universe.— NASA People (@NASApeople) February 27, 2023
Команда Николы также будет искать и изучать инопланетян и неопознанные летающие объекты (НЛО) в сотрудничестве с военными США.
До Николы научным руководителем НАСА был Томас Зурбухен. Он швейцарско-американский астрофизик. Томас возглавлял это отделение с 2016 года пока не вышел на пенсию в декабре прошлого года. В течение трех месяцев отделом руководила заместитель Томаса Санда Коннелли.