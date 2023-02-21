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Платформа для обмена видео YouTube, принадлежащая Google, запустила новую «экспериментальную функцию», чтобы протестировать свои новые инструменты для подкастов.
Новые инструменты, которые внедряет YouTube, от загрузки до отображения аналитических данных охватывают все, что нужно для запуска подкаста на их платформе. По словам компании, пользователи во время теста получат возможность опубликовать подкаст под кнопкой «Создать», которая в настоящее время предлагает опции для загрузки видео, создания текстовых сообщений и запуска прямых трансляций.
Создатели также смогут получить доступ к подкастам на новой вкладке «Подкасты» в меню контента. Кроме того, существующие плейлисты также можно настроить как подкасты с помощью новой опции.
Между тем, ранее в этом месяце платформа потокового видео выпустила функцию Go Live Together, позволяющую создателям приглашать гостей (IANS).