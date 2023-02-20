Высокие цены и высокие потребительские расходы в последнем квартале привели к тому, что долги по кредитным картам американцев достигли рекордно высокого уровня.
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Согласно отчету ФРБ Нью-Йорка о долгах и кредитах домохозяйств общий долг американцев по кредитным картам составил 986 миллиардов долларов и превысил предыдущий максимум 2019 года в 927 миллиардов долларов.
Согласно данным, опубликованным в четверг Федеральным резервным банком Нью-Йорка, американцы продолжали увеличивать свои долги в конце прошлого года и их задолженность по кредитным картам росла рекордными темпами.
Общий долг домохозяйств США также достиг рекордно высокого уровня
Общий долг домохозяйств США достиг рекордных $16,9 трлн, увеличившись на $394 млрд, или на 2,4%, по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, согласно последнему квартальному отчету ФРС. В то время как львиная доля долга приходится на ипотечные кредиты, отчет показал, что растут не только долги по кредитным картам, но и просроченные платежи тоже.
За последние 11 месяцев Федеральная резервная система резко повысила процентные ставки, чтобы бороться с высокой инфляцией. Рост процентных ставок сказался на жилищном секторе. В четвертом квартале 2022 года выдача ипотечных кредитов упала до уровня 2019 года.
«Это тройная проблема для заемщиков по кредитным картам », — заявил Тед Россман, старший отраслевой аналитик Bankrate. «Долги растут, ставки растут, и все больше людей имеют долги по кредитным картам». И в этой среде американцы испытывают больше проблем с выполнением платежных обязательств: доля текущего долга, ставшего просроченным, увеличилась почти по всем типам кредитов.
На конец 2022 года 18,3 млн американцев просрочили платежи по кредитным картам. Для сравнения: на конец 2019 года было 15,8 млн.
По словам исследователей, особенно молодые заемщики, в возрасте от 20 до 30 лет, испытывают трудности с платежами по кредитным картам и автокредитам.
И на этом фоне выделение десяти миллиардов в виде помощи Украине совсем не добавляет популярности правительству в глазах своих же граждан. Не довольство подобными решениями растет среди простых американцев вместе с их долгами.