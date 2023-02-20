Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Proxvosst За пост начислено вознаграждение
Долг американцев по кредитным картам подскочил до рекордного уровня почти в 1 триллион долларов
Американцы должны почти 1 триллион долларов
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Высокие цены и высокие потребительские расходы в последнем квартале привели к тому, что долги по кредитным картам американцев достигли рекордно высокого уровня.

реклама

Согласно отчету ФРБ Нью-Йорка о долгах и кредитах домохозяйств общий долг американцев по кредитным картам составил 986 миллиардов долларов и превысил предыдущий максимум 2019 года в 927 миллиардов долларов. 

Согласно данным, опубликованным в четверг Федеральным резервным банком Нью-Йорка, американцы продолжали увеличивать свои долги в конце прошлого года и их задолженность по кредитным картам росла рекордными темпами.

Общий долг домохозяйств США также достиг рекордно высокого уровня

Общий долг домохозяйств США достиг рекордных $16,9 трлн, увеличившись на $394 млрд, или на 2,4%, по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, согласно последнему квартальному отчету ФРС. В то время как львиная доля долга приходится на ипотечные кредиты, отчет показал, что растут не только долги по кредитным картам, но и просроченные платежи тоже.

За последние 11 месяцев Федеральная резервная система резко повысила процентные ставки, чтобы бороться с высокой инфляцией. Рост процентных ставок сказался на жилищном секторе. В четвертом квартале 2022 года выдача ипотечных кредитов упала до уровня 2019 года.

«Это  тройная проблема для заемщиков по кредитным картам », — заявил Тед Россман, старший отраслевой аналитик Bankrate. «Долги растут, ставки растут, и все больше людей имеют долги по кредитным картам». И в этой среде американцы испытывают больше проблем с выполнением платежных обязательств: доля текущего долга, ставшего просроченным, увеличилась почти по всем типам кредитов.

На конец 2022 года 18,3 млн американцев просрочили платежи по кредитным картам. Для сравнения: на конец 2019 года было 15,8 млн.

По словам исследователей, особенно молодые заемщики, в возрасте от 20 до 30 лет, испытывают трудности с платежами по кредитным картам и автокредитам.

И на этом фоне выделение десяти миллиардов в виде помощи Украине совсем не добавляет популярности правительству в глазах своих же граждан. Не довольство подобными решениями растет среди простых американцев вместе с их долгами.

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#америка #долг #кредитные карты
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Директор Банка Америки призвал готовиться к дефолту США
Генерал США: НЛО, сбитые над Америкой, могут иметь инопланетное происхождение
США должны ограничить доступ молодёжи к социальным сетям – новая инициатива сенаторов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия вынудила американских газовщиков продавать газ себе в убыток
18
Почему Артемовск стал смертельной ловушкой в преддверии годовщины СВО
27
Запад устроил парад антироссийских выступлений, только танки Украине всё не везут
3
Армия России "откалибровала" 383-ий полк беспилотной авиации ВСУ в Хмельницком
6
Второй построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М отправили на испытания
10
Польша готова отдать Украине все свои МиГ-29 и F-16
10
В ВСУ допускают, что ЧВК "Вагнер" сознательно даёт прибыть украинскому подкреплению в город
16
Угледар в шаге от штурма, а отношения между защитниками накаляются
15
Объявлены системные требования для ПК игры Resident Evil 4 Remake
1
В России многократно увеличили производство «Кинжалов» – куда полетит самая быстрая в мире ракета
2
Евгений Пригожин опроверг заявления Макрона, о принадлежности ЧВК Вагнер к армии России
5
Евгений Пригожин - ЧВК "Вагнер" это частная армия, которая будет действовать по всему миру
9
Первые месяцы военного конфликта Зеленский со своим окружением жил в бункере
14
Российская авторизация Apple перестала ремонтировать технику, ввезенную по параллельному импорту
3
Мобильные GeForce RTX 4070 и RTX 4060 выглядят разочаровывающе на фоне своих предшественниц
3
Игровая онлайн-платформа Roblox разрабатывает собственные ИИ-инструменты, которые будут помогать с разработкой
+
В России увеличивается производство неуловимых гиперзвуковых ракет «Кинжал»
28
Philips представила 45-дюймовые ультраширокие мониторы с поддержкой USB-C и KVM
+
Эмулятор PlayStation Vita наконец-то выпущен для Android
1
Боррель: Украина получает много аплодисментов и мало боеприпасов
4

Популярные статьи

Обзор отличной мыши A4Tech Bloody W70 Max - топ за свои деньги
34
Пекин ввёл многомиллиардные санкции против американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin
7
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
29
Собираю ультимативный геймерский ПК под себя за 150 000р – Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 3070 Ti
32
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году
9
ТОП 10 нейросетей, которые облегчат вам задачу во много раз при заработке в интернете
2
Киев пожаловался Западу, что Россия "обманывает" ПВО Украины запуская ложные ракеты и воздушные шары
6
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
39
Ложь и обманутые надежды от современного игростроя
6
Мои впечатления от игры The Sinking City. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
13:17
"WWW" против "МММ". Хмм... Совпадение? Не думаю.
Создатель всемирной сети WWW назвал криптовалюты исключительно спекулятивным явлением
REY_B_
13:16
Майнинг развил жадность.... АМД на майнинге как раз заработала относительно немного. - Производственные мощности ограничены, и её приходилось тратить их на контракты по консолям. Тут скорее вопрос к Х...
В немецкой рознице за три года средняя цена реализации видеокарт выросла в два раза
13:13
Пару месяцев назад носил так называемый "залупринг" - резинку, которая не давала пч закрываться в трусах с целью сделать головку пч менее чувствительной. Через месяц ношения заметил, что пч какой-то у...
Долг американцев по кредитным картам подскочил до рекордного уровня почти в 1 триллион долларов
strelec69
13:11
То есть в Германии она выросла, а у нас нет?)) 3080 больше чем за 300 тысяч продавали пол года назад, или у нас к курсу валют деревянный не привязан? опять в Европе всё плохо и они все умрут)
В немецкой рознице за три года средняя цена реализации видеокарт выросла в два раза
motorocker1977
13:08
Достойно для счетчика попугаев.
Core i9-13900K на частоте 8 ГГц вытянул дуэт GeForce GTX 1080 Ti до первых мест в 3DMark2001 SE и 3DMark03
Михаил Авраменко
13:06
Вспомнилась книга Гарри Гаррисона "Выбор по Тьюрингу", в которой созданный человеком ИИ просил называть его не искусственным интеллектом, а машинным. И я с этим определением полностью согласен.
ChatGPT обрушился на Илона Маска, а самый мощный ИИ AlphaGo проиграл в Го любителю со счётом 14:1
[Zero]
13:05
Кстати, скоро запилю обзор - DDR5-4800 vs DDR5-7200/DDR5-7600. Самому интересно проверить, велика ли будет разница в играх. А рекламные материалы тоже надо уметь создавать. К тому же, далеко не все л...
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
Эовейн Триада
13:05
Да зачем, просто современные процессоры и не могут уже Линкс-Прайм гонять на макс частотах, но и ладно, это же просто стресс тесты, они проходят на более низких частотах.
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
help
13:03
откуда 10к то свисток? но по косарю точно получает
Долг американцев по кредитным картам подскочил до рекордного уровня почти в 1 триллион долларов
[Zero]
13:02
Проблема в том, что у меня пока FullHD монитор. Ну для примера, вот Киберпанк на фулл ультра с психо RT без DLSS и без FG. С DLSS 3 и FG, конечно, будет гораздо больше кадров в секунду.
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем