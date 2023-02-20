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Tesla отзывает более 360 000 электромобилей из-за проблем с системой автономного вождения
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В настоящее время Tesla отзывает почти 363 000 электромобилей из-за проблем с технологией автономного вождения. Согласно заявлению регулирующих органов США, режим автономного вождения во многих автомобилях Tesla может привести к авариям.

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Этот отзыв затрагивает такие модели как Model S, Model X, Model 3 и Model Y, все они были выпущены в период с 2016 по 2023 год. Модели оснащены технологией «Full Self-Driving Beta», сообщает AFP. 

Что пошло не так с технологией автономного вождения Tesla?

Похоже, что Tesla планирует выпустить обновление программного обеспечения для удаленного решения этой проблемы. Но до тех пор электромобили остаются опасными для водителя и окружающих.

Проблема с программным обеспечением может привести к тому, что транспортные средства будут двигаться таким образом, который «потенциально может нарушить правила дорожного движения, что может увеличить риск столкновения, если водитель не вмешается», — говорится в уведомлении Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA). Другими словами машина может попросту проехать перекресток на красный свет. 

В письме к Tesla NHTSA заявило, что программное обеспечение для самостоятельного вождения «может позволить транспортному средству вести себя небезопасно на перекрестках» а именно — не остановиться на знаке «стоп», двигаться прямо по полосе предназначенной только для поворота, проехать на красный свет.

После обнародования этих проблем акции Tesla упали на 5%. Не помогло исправить ситуацию и то, что генеральный директор Tesla Илон Маск попытался преуменьшить проблему в Твиттере, согласившись с пользователем, который сказал, что слово «отзыв» не следует использовать для проблем, которые можно легко решить без ремонта.

«Слово «отозвать» для беспроводного обновления программного обеспечения является анахронизмом и совершенно неправильным!», — написал Илон Маск.

В 2019 году Илон Маск заявил, что компания сможет выпустить полностью автономный автомобиль через год, но это обещание, как и много других, не сбылось.

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