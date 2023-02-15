По данным недавнего исследования 40% взрослых в США живут одни. И они не хотят ничего менять.

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С одной стороны из-за одиночества люди находятся в состоянии стресса. С другой, многим стало нравиться одиночество. В 1990 году число одиноких взрослых в Америке составляло 29%, сейчас же, по данным исследовательского центра Pew Research Center, уже 40% взрослых в США живут одни. Половина из них не хочет ни с кем заводить знакомства или отношения.

Джефф Макдональд, профессор психологии из Университета Торонто, объясняет в своем исследовании – у мужчин после 40 лет желание быть одинокими возрастает. Они чувствуют себя более счастливыми и свободными не состоя в близких отношениях. А вот большинство женатых мужчин теряют своих друзей к этому времени и это очень негативно сказывается на их уровне счастья.

Белла Де Пауло, 69-летний социальный психолог, говорит: чем амбициознее люди, тем больше они хотят побыть в одиночестве. Я был один всю свою жизнь и очень дорожу своей свободой.

Профессор Джефф Макдональд говорит: мы собираем истории людей, живущих в одиночестве, чтобы выяснить, почему желание побыть одному возрастает с возрастом. Количество браков сокращается уже на протяжении многих десятилетий. Брак больше не является необходимым ни для создания семьи, ни для финансовой стабильности.

Самая главная причина жить в одиночестве — стремление к свободе без каких-либо ограничений, считает Элиаким Кислев из Еврейского университета в Иерусалиме. Те, кто живет один, чувствуют, что у них есть возможность больше времени уделять себе. Они могут стремиться к своим целям или увлекаться каким-либо хобби не отвлекаясь ни на что. Многие исследования показали, что одинокие люди могут больше помогать своим родителям, братьям и сестрам.

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