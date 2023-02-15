При столкновении с Землей астероид диаметром 140м может уничтожить целый регион.

Астероид 2023 CX1 упал 13 февраля

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Сколько времени нужно, чтобы подготовить и реализовать контрмеры от обнаружения до падения астероида или метеорита? На сегодняшний деть технология астрономического мониторинга околоземного пространства достигла такого уровня, когда можно за несколько часов предсказать время и место падения метеора диаметром от 1 метра.

Первым околоземный объект обнаружил венгерский астроном Кристиан Сарнецки вечером 12 числа из наблюдательной станции Пискештетё на вершине горы Матра на высоте 940 метров, в 100 км к северу от Будапешта. Затем астероид обнаружили в Астероидном центре Европейского космического агентства. Еще через 40 минут, Вишнянская обсерватория в Хорватии подтвердила наличие объекта. Примерно в это же время системы оценки столкновений с астероидами предсказали со 100-процентной вероятност, что он упадет в Ла-Манш между 2 и 4 часами утра следующего дня. Кроме того, было подсчитано, что размер астероида составлял около 1 метра и он не представляет угрозы. Двадцать астрономических обсерваторий наблюдали за метеором, и около 60 фотографий и видео были отправлены в Международную метеорную организацию.

Астероид в основном наблюдали на юге Англии и Франции, но также поступали сообщения из Бельгии, Нидерландов и Германии. Европейское космическое агентство заявило: «Возможно, часть метеора, оставшегося несгоревшим в атмосфере, упала на побережье к северу от Руана, Нормандия, Франция». Это был седьмой раз, когда астероид был обнаружен до входа в атмосферу Земли, и было предсказано время и место падения. Другие шесть астероидов были 4 метра (2008TC3), 3 метра (2014AA, 2018LA), 6 метров (2019MO), 2 метра (2022EB5) и 1 метр (2022WJI) соответственно. Первое обнаружение было в 2008 году. Три из этих открытий были сделаны за последние 12 месяцев. Примечательно, что временной интервал между открытием астероида и его падением за последний год увеличился с 2 часов до 4-7 часов. «Это прямое подтверждение того, как быстро развиваются технологии обнаружения астероидов», — заявили в Европейском космическом агентстве.

Остатки Челябинского метеорита, извлеченные из озера Чебакуль, в 1500 км к востоку от Москвы в 2013 году. Вес около 570 кг.

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Этот астероид упал ровно через 10 лет после того, как 20-метровый метеор взорвался в воздухе во время падения над Челябинском в России, 15 февраля 2013 года. Тогда в результате взрыва пострадали 1200 человек, выбиты стекла в сотнях квартир. После этого инцидента, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) создало Координационное агентство планетарной обороны, а мировые правительства договорились сотрудничать друг с другом в отслеживании околоземных объектов. По подсчетам НАСА, на сегодняшний день наблюдается 31 291 сближающийся с Землей астероид. По данным Международного астрономического союза, в этом году было обнаружено 280 новых околоземных объектов. Среди них астероиды диаметром 140м и более и удаленностью менее 7,5 млн км от ближайшей к Земле орбиты классифицируются как «астероиды потенциальной угрозы». При столкновении с Землей астероид диаметром 140м может уничтожить целый регион.