Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Proxvosst За пост начислено вознаграждение
Падение астероида засняли 13 февраля
При столкновении с Землей астероид диаметром 140м может уничтожить целый регион.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Астероид 2023 CX1 упал 13 февраля

реклама

Сколько времени нужно, чтобы подготовить и реализовать контрмеры от обнаружения до падения астероида или метеорита? На сегодняшний деть технология астрономического мониторинга околоземного пространства достигла такого уровня, когда можно за несколько часов предсказать время и место падения метеора диаметром от 1 метра. 

Первым околоземный объект обнаружил венгерский астроном Кристиан Сарнецки вечером 12 числа из наблюдательной станции Пискештетё на вершине горы Матра на высоте 940 метров, в 100 км к северу от Будапешта. Затем астероид обнаружили в Астероидном центре Европейского космического агентства. Еще через 40 минут, Вишнянская обсерватория в Хорватии подтвердила наличие объекта. Примерно в это же время системы оценки столкновений с астероидами предсказали со 100-процентной вероятност, что он упадет в Ла-Манш между 2 и 4 часами утра следующего дня. Кроме того, было подсчитано, что размер астероида составлял около 1 метра и он не представляет угрозы. Двадцать астрономических обсерваторий наблюдали за метеором, и около 60 фотографий и видео были отправлены в Международную метеорную организацию.

Астероид в основном наблюдали на юге Англии и Франции, но также поступали сообщения из Бельгии, Нидерландов и Германии. Европейское космическое агентство заявило: «Возможно, часть метеора, оставшегося несгоревшим в атмосфере, упала на побережье к северу от Руана, Нормандия, Франция». Это был седьмой раз, когда астероид был обнаружен до входа в атмосферу Земли, и было предсказано время и место падения. Другие шесть астероидов были 4 метра (2008TC3), 3 метра (2014AA, 2018LA), 6 метров (2019MO), 2 метра (2022EB5) и 1 метр (2022WJI) соответственно. Первое обнаружение было в 2008 году. Три из этих открытий были сделаны за последние 12 месяцев. Примечательно, что временной интервал между открытием астероида и его падением за последний год увеличился с 2 часов до 4-7 часов. «Это прямое подтверждение того, как быстро развиваются технологии обнаружения астероидов», — заявили в Европейском космическом агентстве. 

Остатки Челябинского метеорита, извлеченные из озера Чебакуль, в 1500 км к востоку от Москвы в 2013 году. Вес около 570 кг.  Почему НАСА создало Координационное агентство планетарной обороны 10 лет назад 

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Этот астероид упал ровно через 10 лет после того, как 20-метровый метеор взорвался в воздухе во время падения над Челябинском в России, 15 февраля 2013 года. Тогда в результате взрыва пострадали 1200 человек, выбиты стекла в сотнях квартир. После этого инцидента, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) создало Координационное агентство планетарной обороны, а мировые правительства договорились сотрудничать друг с другом в отслеживании околоземных объектов. По подсчетам НАСА, на сегодняшний день наблюдается 31 291 сближающийся с Землей астероид. По данным Международного астрономического союза, в этом году было обнаружено 280 новых околоземных объектов. Среди них астероиды диаметром 140м и более и удаленностью менее 7,5 млн км от ближайшей к Земле орбиты классифицируются как «астероиды потенциальной угрозы». При столкновении с Землей астероид диаметром 140м может уничтожить целый регион.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#наса #астероид #метеорит
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обсерватория НАСА NuSTAR определила самые горячие точки на Солнце
Blue Origin получила свой первый межпланетный контракт от НАСА
Curiosity нашел доказательство существования на Марсе озер и рек в далеком прошлом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У украинского экипажа танка Leopard 2 будет лишь от 7 до 9 секунд, чтобы поразить российский танк
29
Ракеты Р-37М, запускаемые с истребителей МиГ-31, Су-35 и Су-57 ВКС РФ, наводят страх на лётчиков ВСУ
10
Российский истребитель Су-35С во время патрулирования уничтожил самолет ВСУ
7
Йенс Столтенберг: НАТО готовился к войне с Россией с 2014 года
6
Самолёт Пригожина сбили над Бахмутом – пилоту Су-24 удалось посадить горящий борт на российскую базу
7
Пригожин озвучил ситуацию на Бахмутском направлении
4
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила высокоточный дальнобойный снаряд со спутниковым наведением
6
Украинские солдаты придумали новый способ борьбы с российскими дронами – бойцы РФ готовят свой ответ
6
Dead Island 2 отправилась в печать и выйдет на неделю раньше
+
Электрическое аэротакси Joby приближается к коммерческим полётам
1
Якутский снайпер одним выстрелом ликвидировал сразу 2 иностранных наемников на СВО и показал видео
9
Почему «проблема аэродромов» мешает США отправлять истребители на Украину
4
Генерал США: НЛО, сбитые над Америкой, могут иметь инопланетное происхождение
8
Пригожин остудил пыл тех, кто рассчитывают на скорое взятие Бахмута/Артёмовска
8
В РФ приехали сразу 3 новых дрона из Ирана – Shahed-129, Shahed-191 и Mohajer-6 летят в СВО
3
Дополнительные новейшие истребители МиГ-35 поступят в войска в ближайшие годы
3
В США создали истребитель, управляемый ИИ, который совершил полёт, длительностью более 17 часов
+
Будущий народный процессор Core i5-13400F полностью провалился в играх, уступив даже Ryzen 5 5600
46
ВСУ смогли подбить Су-24 ЧВК "Вагнер", на котором совершал боевые вылеты Евгений Пригожин
18
Создатели Star Wars Jedi Survivor объяснили, почему обойдёт PS4 и Xbox One стороной
+

Популярные статьи

В США считают, что "беспилотный катер", нанесший удар по мосту в Затоке, сделан в Иране
13
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
86
Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
49
«Вампир» против Leopard 1 – российские гранатомёты не оставят шансов на выживание немецкой «кошке»
14
В Китае готовится ЗБТ клона World of Warcraft, от компании Tencent, MMO RPG Tarisland
9
Как шпионят китайские воздушные шары - выводим их на чистую воду и разбираемся по-серьезному
3
Что будет с Xbox, когда сделка с Activision Blizzard сорвется
26
Вслед за США: Киев заявил, что ВС РФ запускает "боевые воздушные шары" способные истощить ПВО страны
6
Недорогая и оптимальная игровая сборка, которая справится со всеми новинками игр в 2023 году
8
Этномиколог Михаил Вишневский о франшизе The Last of us с научной точки зрения
5

Сейчас обсуждают

Sergey Dusakov
13:56
вопрос о Катыни низкоинтеллектуальный бот зачем то всунул, его дурня одернули что ,растрел, промысел универсальный, товарищ слился и в отчаянии перевел стрелки ,вообще, на левую тему , тем и расписал...
Польша отправила Украине 250 советских танков Т-72 и продолжает военные поставки
Dce
13:56
Ты хоть бы почитал на досуге, как нищие дикари "пашут". Охота/собирательство/земледелие - 1-2 часа в день. Остальное время кайфуют. Жопа там, где нефть/алмазы и прочие ништяки белые нашли и добывают -...
Илон Маск не возражал бы против введения 80-часовой рабочей недели
Такой-то
13:54
но не передаст
Португалия могла бы передать Украине 5 танков Leopard, но не передаст, так как для них нет снарядов
Михаил Невский
13:53
это тупо чтобы люди думать не начали где они живут и почему кроме работы ничего не могут - ни голосовать, что у них нет гугла. Всё (!) на китайском языке только, а если что то где то не на китайском -...
Илон Маск не возражал бы против введения 80-часовой рабочей недели
ИстинаГдетоРядом
13:53
вопрос о волынской резне низкоинтеллектуальный бот зачем то всунул, его дурня одернули что ,резня, промысел универсальный, товарищ слился и в отчаянии перевел стрелки ,вообще, на левую тему , тем и ...
Польша отправила Украине 250 советских танков Т-72 и продолжает военные поставки
[IRanPast]
13:53
Порванным твоим гузлом удовлетворён
Ракеты Р-37М, запускаемые с истребителей МиГ-31, Су-35 и Су-57 ВКС РФ, наводят страх на лётчиков ВСУ
Артём Тарасенко
13:53
И получишь гвно которое люфтит во всех местах, буквы стираются, время отклика 200 лет, шумное нечто на самых убогих свичах, без хот свапа. Любите себя и купите качественную и дорогую механику
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
Вячеслав Ташпулатов
13:52
Нет. Он мой кент
Обзор бюджетной мыши A4Tech Bloody W60 Max на проверенном сенсоре Pixart BC3332-A
Waramagedon
13:51
развитость страны не определяется поставками какого либо товара куда либо.
В США считают, что "беспилотный катер", нанесший удар по мосту в Затоке, сделан в Иране
Михаил Невский
13:50
скорее это уже было когда то и в царкой России 12 часов было и а Англии 19 века 10-12 часов и детский труд. Сейчас по большей части все кто даже 8 часов тупо отсиживают, даже 6 часов могут быть более...
Илон Маск не возражал бы против введения 80-часовой рабочей недели
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем